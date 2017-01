Andrea, nagselos daw sa SIKAT na aktres

NAUNGKAT ang isyung break na sina Sef Cadayona at Andrea Torres nang natanong ito sa Kapuso young comedian sa presscon ng Meant To Be.

Hindi iyon deretsahang masagot ni Sef dahil hindi sila umaming naging sila ni Andrea.

Kaya ang sagot lang niya ay basta okay sila ni Andrea. Hindi lang daw kasi nakikita ng lahat na madalas silang nag-uusap, although matagal na silang hindi nagkikita.

Ang latest na nasagap namin, nu’ng nakaraang buwan lang nag-break ang dalawa.

Hindi malinaw ang dahilan dahil tahimik sila sa tunay na kalagayan ng kanilang relasyon.

Ang nakarating na kuwento sa amin ay napapadalas na raw ang pag-aaway nilang dalawa.

Ang isang dahilan daw ay ang pagseselos ni Andrea sa isang sikat at influential actress.

Hindi raw si Gie Canlas na kasama ni Sef sa A1 Ko sa ‘Yo ang damay sa isyu dahil me­ron daw itong boyfriend.

Minabuti naming huwag nang banggitin kung sino itong sikat na aktres at baka kuyugin pa tayo ng fans.

Pilit na inili-link lang daw ang dalawa, pero wala raw talagang namamagitan sa kanila.

Baka nakita lang daw na kasama ni Sef ang aktres na ito kasama ang ilang kaibigan, pero wala raw iyun.

Hindi raw sila dapat i-link romantically.

Si Andrea ay mukhang sa career na lang daw ang focus, kaya isinantabi na raw nito ang lovelife.

Sa pagkakaalam nila sa Kapuso sexy actress, priority nito ang trabaho kaya minabuti raw nitong makipag-break na lang.

Kamakalawa ay nag-tweet si Sef ng makahulugang quote na, “False rumors is something not to ponder upon. If you can’t do it for me, at least respect those other people involved. God bless.”

Tumutukoy kaya ito sa sikat na aktres na nadadamay sa isyu nina Sef at Andrea?