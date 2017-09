Andrea at Dingdong, AKTINGAN LANG! Walang personalan!

KUNG totoong the green-eyed monster is eating up the tunay na Mrs. Dingdong Dantes, hindi na kasala­nan ni Andrea Torres kung effective siyang aktres.

At lalong hindi niya kasalanan kung tila dalang-dala si Mr. Dantes sa mga lovey dovey moments nila sa Alyas Robin Hood (Season 2).

Aktingan lang ‘yun, walang personalan.

Hindi ba panatag si Marian sa tambalan nina Dantes at Torres?

Saan ba nanggaling ang takot o se­los, kung meron man?

Hindi kaya totoo ang obserbasyon ni kumareng blandina, na nakakaumay na ang kariktan ni Rivera?

O sadyang malikot ang imahinasyon ng mga tao?

Basta ang diva that you love, from time to time, panonoorin ang super­seryeng Super Ma’am.

Kasama kasi sa cast si Matthias Rhoads.

Personal kong kilala ang binata. Pakiwari ko, when he speaks and moves, very Keanu Reeves.

At sakaling may mga hubad baro-moments siya sa telefantasya ni Rivera, ay! Panalong TV moment.

Katakam-takam ang katawang panromansa ni Matthias. Manyorap siya, huh?!

Sa fans ni Marian, pakitutukan at panoorin n’yo ang bagong show nitong Super Ma’am.

Pag hindi n’yo ito minahal at niyakap at luhaan sa ratings, walang ibang pwedeng sisihin kundi kayo.

Iparamdam n’yo ang inyong bagsik para mas ganahang magtrabaho si Rivera at mawaksi nito ang kanyang nagmamarakulyong damdamin, kung me­ron nga talaga.