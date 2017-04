ANDI, HINAHATAK NI JAKE!

NAGBIGAY na ng pahayag si Andi Eigenmann kaugnay sa isyu ng joint custody na isi­numite ni Jake Ejercito sa korte.

Hindi naiwasan ng aktres ang naturang isyu nang humarap siya sa thanksgiving presscon ng The Greatest Love kamakalawa nang hapon.

Malinaw ang pahayag ni Andi na bakit umabot sa ganu’ng gulo? Hindi raw niya ipinagkakait si Ellie sa ama nito?

Bakit kailangang hatakin pa raw siya pababa kung gusto lang nito ng joint custody sa kanilang anak?

Gusto raw ni Andi na may ipakikilang ama sa kanyang anak.

Pahayag ni Andi na gustong iparating kay Jake, “Before anything else, do you really think that exposing her to this kind of limelight, to this kind of… parang ka-cheapan will be good for her?

“Kasi, if this is not for your ego, for your pride or I don’t know, di ba?

“If this is not for that out of spite, just because you just hate me so much.

“If this is really… because you love your daughter, and you want the best for her.

“I also want that agreement. I also want that child custody and for him to be a part of Ellie’s life.

“Bakit kailangang idaan pa sa paninira o ilaglag ‘yung ina o hilahin siyang pababa?

“Bakit kailangang ilabas pa? Bakit kailangan pang isali ang lahat ng tao na you know, di ba, this is what ruined everything?

“To publish all that publicities and misconception between both parties… Hindi naman ako nagpapanggap na victim, eh.”

***

Sinagot din ni Andi ang sinasabi ni Jake na napuno na ito noong hindi ito nakadalo sa graduation ni Ellie sa mismong kaarawan nito.

Naisip raw ni Andi na birthday ni Jake ‘yung araw ng graduation ni Ellie kaya naisip daw niyang i-text si Jerika kung gusto ni Jake na dumalo sa graduation ng kanilang anak.

“Feeling ko, the best birthday gift for her Dad. Kasi, graduation ni Ellie and big deal sa kanya ‘yung education.

“Kaso nga lang, nu’ng una, sinabi niyang kung puwedeng isama ang ibang family members.

“Ahh… ‘yung akin, parang gusto ko lang maintindihan na ‘yung mom ko, mas pinili ko pa si Jake over her para sa araw na ito. Hindi naman puwedeng 10 tickets sa akin. Syempre, may ibang pamilya sa graduation.”

Sa tono ng mga pahayag ni Andi, tila bukas naman siya sa pakiki­pag-usap kay Jake alang-alang sa kanyang anak.

Hindi raw niya ka­yang banggain ang dating kasintahan dahil alam niyang may impluwensya ito.

“I understand they’re powerful, they’re wealthy.

“They can solve anything to more complicated stuff. Pero ‘yung akin, alam n’yo, kung nag-communicate lang sana tayo.

“Marami tayong misunderstandings, kasi, hindi tayo nag-uusap,” dagdag na pahayag ng young actress.

Willing daw makipag-usap si Andi alang-alang sa kanilang anak.

***

Muli ring nilinaw ni Andi ang isyu na inilalayo niya si Ellie kay Jake at pinapalapit niya sa kanyang current boyfriend na si Emilio Arambulo.

“I just wanted to make it clear that he (Emilio) will never ever try to take Jake’s place. Hinding-hindi niya gagawin ‘yun, hindi naman siya bastos,” pakli ni Andi.

Nabanggit din ni Andi sa programa ni Kuya Boy Abunda na si Emilio na ang lalaking gusto niyang pakasalan.

Hindi naman daw nag-propose sa kanya ang kanyang kasintahan, pero seryoso na raw ang kanilang relasyon lalo na’t tanggap daw siya sa pamilya ni Emilio at ganu’n din ang huli sa kanyang pamilya.