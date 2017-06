Andanar sa fake news: ‘Lahat naman tayo nagkakamali’

Suportado ng Malacañang ang isinusulong na imbestigasyon ng Senado laban sa mga naglalabasang fake news sa mainstream at social media.

Ayon kay Presidential Communications Operations Office (PCOO) Secretary Martin Andanar, kailangan talagang malaman kung sino ang source o grupong nagpapakalat ng mga sablay at maling balita sa press gayundin sa Facebook at iba pang social media platform.

“I really approve of – iyong sinasabi ng Senado na magkaroon ng imbestigasyon ay to separate the grain from the chaff. Meaning number one, kailangan alamin natin kung sino iyong mga organisasyon – kung ano iyong mga organisasyon na fake, ano iyong mga organisasyon na bona fide media organization. Because once we have already identified, and after that we can go to detail kung ano iyong mga istorya na nai-post sa social media,” ani Andanar.

Isa ang news agency ng gobyerno na Philippine News Agency (PNA) na nasa ilalim ni Andanar sa mga sumablay sa pagpapakalat ng fake news.

Inamin ng kalihim ang pagkakamali at mabilis umano nila itong ginawan ng aksyon.

“Lahat naman tayo nagkakamali, lahat naman ng media entities ay merong ding…ay guilty na, hindi lahat pero halos lahat ay nagkakaroon ng pagkakamali na i-upload iyong balita or mali iyong impormasyon, pero hindi naman ibig sabihin na intentional iyong mga ganoong klaseng pagkakamali. It happens to GMA, it happens to us sa Philippine News Agency, it happens to the Philippine Daily Inquirer na pinakamalaking diyaryo sa bansa natin. But it doesn’t mean na intentional ito, kaya nga meron tayong mga erratum, errata,”pagbibigay-diin ni Andanar.

Kumpiyansa rin si Andanar na lahat ng pekeng balita ay nanggagaling sa mga organisasyong peke o hindi rehistrado sa Security and Exchange Commission (SEC) .

“Ibig sabihin, hindi pa registered ng SEC, wala silang business permit. So tama itong gagawin ng Senado, tama itong gagawin ng Upper House na mag-i-imbestiga in aid of legislation about fake news,” ayon sa kalihim.