Anak ni Ruffa, aligaga sa DOLE permit

Birthday ngayon ni Ruffa Gutierrez.

Wala siyang pa-party dahil out of town sila ng boyfriend na si Jordan Mouyal.

Kahapon sila umalis na last day of school ng panganay ni Ruffa na si Lorin Bektas, kaya hindi nakasama ang mga anak ni Ruffa, pati ang bakasyon sa school na si Venice.

Ang balak ni Ruffa, bago bumalik sa isang international school ang mga anak, isasama niya ang mga ito sa Korea para makapagbakasyon silang mag-iina.

Ang bunso ni Ruffa na si Venice, habang bakasyon sa school, gustung-gusto na pasukin ang mundo ng telebisyon.

Kinukulit-kulit kami ni Venice na hanapan siya ng TV projects.

Sabi namin kay Venice, hindi pa puwede dahil wala pa siyang DOLE permit.

Ang sunod na tanong niya sa amin ay kung paanong kumuha ng DOLE permit para makapag-guest daw siya sa ilang shows sa telebisyon.

Nang sabihin naming mahirap kumuha ng DOLE permit, isang malapit kay Ruffa ang tinanong niya.

Gusto niyang magpatulong sa taong ‘yon na makakuha ng DOLE permit, huh!

Sabi na lang namin kay Venice, awkward age siya ngayon dahil alanganing bata at alanganin dinng teenager sa edad niya na 12.

Sabi pa namin, kapag 13 na siya ay saka na siya mag-guest sa iba’t ibang TV shows.

“Really? I’m turing 13 on September 11!” sey niya, na ang kulit talaga, huh!

Naku, mukhang mahihirapan si Ruffa na pigilan sa pag-aartista ang kanyang bunso, ‘noh?!

***

WALA sa taping ng Celebrity Bluff noong Huwebes si Edu Manzano.

Sabi ng isang staff na nakatsikahan namin, may sakit ang TV host.

Pero bago ang taping noong Huwebes, may tsikang mawawala na sa Celebrity Bluff si Edu at magkakaroon ito ng sariling game show na iho-host sa GMA 7.

Sa episode ng Celebrity Bluff na napanood namin, si Eugene Domingo ang host ng nasabing game show at master bluffer si Edu.

‘Yung pag-absent kaya ni Edu sa taping noong Huwebes ang hudyat na wala na siya sa Celebrity Bluff?

Well…

Anyway, si Edu at ang anak na si Luis Manzano ang hosts sa first Eddys Awards ng SPEED (Society of Philippine Entertainment Editors) na gaganapin sa KIA Theater sa Hulyo 9.

Nang makausap namin ang presidente ng SPEED na si Mr. Isah Red, sinabi niyang wala silang naging problema nang hiramin nila sa GMA 7 si Edu dahil ang Viva ang producer ng Eddys.

Pero dahil sa ABS-CBN ipapalabas ‘yon, asahang ang mga magpe-present ng awards ay pawang mga taga-Kapamilya network o ‘yung mga artistang walang kontrata sa kahit na saang TV network.

‘Yung mga taga-Kapuso network na nominated sa iba’t ibang mga kategorya nila ay inaasahan nilang papayagang makadalo.

Ang alam namin, si Barbie Forteza na nominated sa pagka-best supporting actress ay gustong um-attend ng nasabing awards night.

***

Going back to Celebrity Bluff, may mga nagsasabing kung totoong mawawala na sa game show na ‘yon si Edu, sana ay bumalik na si Jose Manalo.

“Bumalik” ang word na ginamit namin dahil ang tsika ay si Jose talaga ang umalis sa Celebrity Bluff at nagka-gap daw sila ni Eugene.

Maganda sana kung babalik doon si Jose dahil click ang “loveteam” nila ni Eugene.

Kung may problema sa pagitan nila, sana ay maayos na, huh?!