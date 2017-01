Anak ni Jericho, walang oras sa showbiz

Dahil marami nang pictorial at may product endorsement, may mga umaasa na mag-aartista na rin ang 16-year old son ni Jericho Rosales na si Santino Rosales.

Sa tsikahan namin ng mom ni Santino na si Kai Palomares, sinabi niya sa amin na, “My son’s concentrating on mo­deling, football and studies. Those take up all his energy and time, kaya he will not enter showbiz po!”

Nag-aaral sa isang private school sa Makati City si Santino. Next year pa ito ga-graduate ng high school.

***

TUWANG-TUWA ang talent manager na si Jojie Dingcong sa pagsasama sa isang donut endorsement ng talent niyang si Derek Ramsay at ni Piolo Pascual.

Bago pa naging ta­lent ni Jojie si Derek, na­ging talent na muna niya si Piolo.

Kahit naghiwalay ng landas sina Jojie at Piolo, naging magkaibigan pa rin sila.

Samantala, ang fans ay nagsasabing sana ay maisipan ng Star Cinema na gawan ng pelikula sina Derek at Piolo.

Ang iba, nagsasabing kapag natapos na ang exclusive contract ni De­rek sa TV5 ay bumalik na sana siya sa ABS-CBN.

Maganda kung magkakasama sila ni Piolo sa isang teleserye.

Oo nga pala, dahil birthday ni Piolo bukas, magbabakasyon daw ang aktor sa Thailand.

***

Nakakatuwa na dahil sa Meant To Be kilig­serye ng GMA 7, nabuhay na naman ang fans ng The Triplets (Sheryl Cruz, Manilyn Reynes at Tina Paner).

In fairness, masaya ang fans ng tatlo na nagkaroon sila ng reunion project and tapos na ang mga araw na nag-aaway-away sila kung sino ba ang mas popular at mas magaling kina Sheryl, Manilyn at Tina.

Dahil kasama sa Meant To Be si Keempee de Leon, may fans din ng loveteam nila ni Manilyn ang nabuhay rin at kinikilig na may pro­ject sila together.

Teka! Bakit kaya hindi na rin isali ng Kapuso network sa Meant To Be sina Romnick Sarmenta (for Sheryl) at Cris Villanueva (for Tina)?!

Anyway, hindi lang si Barbie Forteza at ang iba pang younger cast ng Meant To Be ang masipag sa pagpo-promote ng kanilang kilig-serye sa social media.

Pati ang senior cast ay nakiisa rin, kaya trending noong Lunes ang kanilang pilot episode.