ANAK NI FEMALE CELEB, HINIHINGI NA ANG MANA

By Jun Lalin

SOCIAL CLIMBING EVENT of the Year ang tawag ng isa naming bitchesa friend (BF) sa nalalapit na malaking ganap ng isang celebrity couple.

Imbitado ang mga who’s who ng showbiz at alta sociedad sa upcoming payanig ng celeb couple, na gaganapin sa isang malayong lugar.

Tumaas ang kilay ng aming BF nang malamang 280 guests ang imbitado sa nasabing out of the country event.

Nai-imagine na ni BF ang nakakalulang gastos sa event na ‘yon kung saan feeling royalty ang celeb couple sa dami ng inimbitahan.

Lalong tumikwas ang kilay ng aming BF dahil alam niyang sagot lahat ni female celeb (FC) ang madugong gastos sa pabulosang payanig na ‘yon at wala man lang kontribusyon ang dyowa nitong si male celeb (MC).

Hindi rin kasi magpapakabog si FC, na ang gusto ay mas bonggadera ang pa-event nila ni MC kumpara sa isang pabulosang event ng isang kapamilya nila kamakailan.

Ang yayamaning si FC rin ang gumastos doon, kaya sa mismong event niya ay expec­ted nang mas grandioso pa ang mga ganap dahi­l araw niya mismo ito.

May nagtsika sa aming BF na personal na inaasikaso ni MC kung saan titira ang mga kaibigan nito sa sosyalerang lugar na pagdadausan ng event.

As in aligaga si MC sa pag-book ng mga hotel at Airbnb para sa kanyang friends, na para bang ito ang magbabayad, eh si FC naman lahat.

Sure na sure si BF na mas bongga ang accomodations na ibibigay ni MC sa kanyang pamilya na dadalo sa malaking paganap nila ni FC.

Tila walang keber si MC sa abot-langit na gastos porke hindi niya pera ang lumalabas, basta ang concern niya ay masigurong marangya ang event.

Sa gitna ng preparasyon para sa nalalapit na payanig na ito ay may narinig kaming tsika na masama umano ang loob ni FC sa isa sa mga anak nito dahil hinihingi na nito ang mamanahin nito.

Na-hurt umano si FC dahil buhay pa siya ay humihingi na ng mana ang isa niyang anak.

At ang dinig pa namin ay may tampo si FC sa kanyang mga anak dahil nang magkaroon siya ng health problem kamakailan, ang nandu’n palagi sa tabi niya at hindi siya iniwan ay si MC, hindi ang mga anak niya.

Nakaismid na hirit ng aming BF, kung siya rin ang anak ni FC ay malamang hingin na niya ang mana niya dahil sa mga kasalukuyang nangyayari sa kanilang pamilya.

Feeling ni BF ay ramdam ng anak ni FC na na­nganganib ang kaban ng yaman nito sa mga kamay ni MC, na wala namang ipinuhunan pero sobra-sobra ang nakukuhang benepisyo mula sa kayamanan ng pamilya.

May isa pang bagong kaganapan sa nasabing pamilya kung saan lalo pang nasiguro ang magandang kalagayan ni MC pagdating sa usapin ng yaman at mana, kaya tiyak nang hindi ito maghihirap kailanman.

Bukod na pinagpala si MC, na literal na nahihiga sa salapi sa piling ng yayamaning si FC.

Muling umarko ang kilay ng aming BF nang maisip niyang tila naulit sa anak ni FC ang nangyari sa kanyang ina, dahil nakasandal lang din sa pamilya nila ang naging dyowa ng anak ni FC.

Malakas ang kutob ng aming mapanuring kaibigan na malaki ang kinalaman nito kaya ngayon pa lang ay gusto nang kubrahin ng anak ang kanyang SHINING INHERITANCE!