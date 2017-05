AMOY BONUS!

Tulad ng sinabi ni Chito Victolero sa bisperas ng laro, sa depensa sasandal ang kanyang Star para ma-neutralize ang dating co-leader Meralco.

Mula opening tipoff hanggang final buzzer, hindi­ pinaporma ng Hotshots ang Bolts tungo sa 108-90 win sa Smart Araneta Coliseum kagabi.

Nalagot ang pagkakabuhol ng dalawa, solo na sa No. 1 ang Star sa 8-2 samantalang dumausdos ang Meralco sa 7-3. Kasabay nito ay dumikit ang hukbo ni Victolero sa twice-to-beat bonus para sa top two teams pagdating ng quarterfinals ng PBA Commissioner’s Cup.

Patunay sa nakakasakal na depensa ng Hotshots ay hindi nila pinaiskor sa first 7 minutes ng fourth quarter ang Meralco. Doon na rin nagsimulang kumalas ang Star.

Buong gabing inasawa ni Star import Ricardo Ratliffe ang counterpart niya sa Meralco na si Alex Stepheson, lagi pang nakaabang ang help defense ng locals ni Victolero.

“Before this game I told my players it’s all about defense. Focus kami. We don’t want to be frustrated,” lahad ni Victolero. “We did a good job on Stepheson lalo na inside. Na-limit natin sila sa 90 points. Defensive game talaga itong laro na ‘to.”

Nadiyeta si Stepheson sa 9 points at 9 rebounds.

Sa kabilang banda, humarabas si Ratliffe ng 32 points at 13 rebounds. Nagdagdag si Paul Lee ng 16 points, may 10 si Mark Barroca, 11 at 10 pa kina Allein Maliksi at Jio Jalalon.

Sa first game, malaking isda ang nabingwit ng NLEX nang ilistang unang biktima sa midseason conference ang Alaska, 100-92. Sa pang-10 subo­k ay pumasok din sa win-column ang Road Warriors, nakuha ng Aces ang panlimang sunod na talo matapos umpisahan ang torneo sa four straight wins.