Among hindi nakakabayad ng SSS ng mga kasambahay, palulusutin

Iginiit ni Senador Nancy Binay na patawarin na lamang at huwag ng pagbayarin ng penalties ang mga amo na hindi nakakapagbayad ng Social Security System (SSS) contributions ng kanilang mga kasambahay.

Sa Senate Bill 1598, ipinaliwanag ni Binay na maraming mga employers ang nahihirapan sa social benefit provision ng Republic Act 10361 o “Batas Kasambahay” na nag-aatas ng pagbabayad ng kontribusyon sa SSS.

“It has come to this representation’s attention that some employers who have domestic workers in their employ for several years at the time the law was enacted are burdened by this social benefit provision,” saad ni Binay.

Sa nabanggit na batas, inaatasan ang mga employers na bayaran ang arrears at penalties ng mga hindi nabayarang SSS contributions ng kanilang domestic workers mula sa panahon na hindi siya nakapagbigay ng kontribusyon.

Sa Section 22 ng Social Security Act, papatawan ng tatlong porsiyentong (3%) na penalty kada buwan ang mga hindi nababayarang kontribusyon bukod pa sa unpaid SSS contributions.

Sa Section 30 ng Kasambahay Act, ang mga employers ang dapat magbayad ng premium payments o kontribusyon ng mga kasambahay kung ang suweldo nila ay mas mababa sa P5,000.

Sinabi ni Binay na maraming mga employers ang hindi na lamang ipinaparehistro ang kanilang mga domestic helpers sa SSS na isang paglabag sa Batas Kasambahay.

Naniniwala si Binay na kung patatawarin na lamang ang penalties na dapat bayaran ng mga employers ay mahihikayat ang mga ito na tumupad sa batas at magbayad ng kontribusyon.

Dapat din aniyang magkaroon ng option ang mga employers na bayaran ng installment ang kontribusyon ng kanilang mga kasambahay sa SSS.