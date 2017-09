Amnesty sa Marcoses malabo

Malabo para kay Senador Panfilo Lacson ang ipinahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte ukol sa pagbibigay ng amnestiya sa Marcoses kapalit ng pagsasauli ng lahat ng ­sinasabing ill-gotten wealth nito.

Paliwanag ng senador, dadaan pa ito sa mahabang proseso bukod sa marami pang dapat na ikonsidera.

“Mahabang usapin ‘yan. Napakaraming factors to consider. Sabi ko nga mahabang usapan,” ayon kay Lacson.

Sinabi pa ni Lacson, hindi naman nangangahulugan na kapag sinabi o ipinahayag ng Pangulo ay tiyak na mangyayari na ito.

“It’s just an announcement made by the President. ‘Di naman sinabi ‘pag in-announce siguradong mangyari,” dagdag pa ni Lacson.

Una na ring inamin ng Pangulo may emisar­yong ipinadala ang pamil­ya Marcos na nagsabing handa ang mga itong ibalik ang mga sinasabing ill-gotten wealth.