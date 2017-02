AMLC kinalampag ni Trillanes

Kinalampag na ni Senator Antonio ‘Sonny’ Trillanes IV ang Anti-Money Laundering Council (AMLC) upang hilingin ang pagsasapubliko sa lalong madaling panahon sa mga napaulat na bank transactions ni Pangulong Rod­rigo Duterte mula taong 2006 pataas.

Kaalinsunod na rin ito sa naging kautusan kamakailan ng Pangulo sa AMLC na ilabas ang kanyang bank transaction.

Una nang sinabi ni Trillanes na “political bluff” lamang ang naturang kautusan ng Pangulo dahil hindi rin naman umano aaksiyunan ng naturang ahensiya kapag wala itong pormal na written request.

Gayunpaman, ang senador na ang sumulat kahapon sa AMLC upang isapubliko ang naturang mga impormasyon.

“If the AMLC could not release the President’s bank transactions, then this is another proof that he is again fooling the Filipino people,” dagdag pa ni Trillanes.