AMLC GAGAWING VENDETTA ARM NI DUTERTE — DE LIMA

May maitim na balak­ umano ang administras­yon na gawing de-susi­ nila ang galaw ng Anti-­Money Laundering Council (AMLC) upang maipit ang mga kalaban o kritiko ng pamahalaan.

Ito ang nababasa ni Sen. Leila de Lima sa ini­haing panukala ni da­ting Pangulo at ngayon ay Pampanga Rep. Gloria­ Macapagal-Arroyo na putulin ang kapangya­rihan ng Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) Governor sa AMLC.

Ikinatuwiran ni Arroyo­ na ginamit sa “selective justice” ng ­nakaraang administras­yon ang AMLC kung kaya’t marapat lang na baguhin ang sistemang ito.

Ngunit ayon naman­ kay De Lima, opinyon lang ito ni Arroyo at walang bahid ng katotohanan.

“At any rate, the charges of political persecution and partiality in favor of some politicians as grounds for the proposed changes are not even proven facts, but merely­ the opinion of Congw. Arroyo. It doesn’t mean they are true,” diin ni De Lima.

Hinala ni De Lima, gagamitin ng administrasyong Duterte ang AMLC para gipitin siya at ang iba pang kalaban sa pulitika ng administrasyon.