ALYSSA IPINANAKOT NG CREAMLINE

Mga laro ngayon (FilOil Flying V Centre)

10:00 a.m. — Cignal vs. Sta. Elena (m)

1:00 p.m. – Air Force vs. Mega Builders (m)

4:00 p.m. — Pocari vs. Air Force (w)

6:30 p.m. — Creamline vs. BaliPure (w)

Kamakalawa, ipinangalandakan ng Creamline na makakalaro na si volleyball superstar Alyssa Valdez sa pagsabak ng Cool Smashers sa BaliPure sa ­opener ng best-of-three semifinals ng Premier Volleyball League Open Conference kahapon sa FilOil Flying V Centre sa San Juan.

May go-signal na mula national team si Valdez na lumaro sa kanyang mother club. Kasama si Valdez ng national team galing sa 17-day training sa Japan.

Naka-uniporme na si Valdez na dumating sa venue kahapon, nag-warm up pa nga. Pero sa last minute, ­nagdesisyon ang management ng Creamline na iupo ang dating two-time league MVP at mag-cheer na lang sa sidelines.

Katunayan, hindi na raw palalaruin sa Cool Smashers ang dating Ateneo star sa kabuuan ng conference.

Rumesponde naman ang teammates ni Valdez, pinangunahan ni Rosemarie Vargas ang pag-atake sa net defense ng Water Defenders sa decider para igapang ang 25-19, 13-25, 28-26, 18-25, 15-7 at dumikit ang Cool Smashers sa unang ­silya sa finals.

Pito sa 19 points ni Vargas ay nilista sa fifth set kabilang ang limang off-the-block hits.

“Coming off a fourth set loss, we thought of stepping up in the fifth,” lahad ni Vargas.

“We were able to communicate and everybody contributed.”

Isa sa malakas na palo ni Vargas sa decider ang tumama sa braso ni Aiko ­Urdas at bumanda sa mukha ni Risa Sato tungo sa 7-1 lead ng Creamline.

Sa dulo, dalawang beses ­binutata ni Pau Soriano si BaliPure top hitter Grethcel Soltones para sa 12-4 edge ng Creamline.

Sa second game, binulaga ng Hair Fairy Air Force ang defending champion Pocari Sweat 25-20, 25-19, 25-21 para sa 1-0 lead din sa hiwalay nilang serye.

Puwede nang ikasa ng Lady Jet ­Spikers at Cool Smashers ang date sa finals kapag nanaig muli sa Game 2 nga­yon sa parehong venue.