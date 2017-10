Alyansa ni Mayor Sara, para sa pagkakaisa

Kasabay ng paglulunsad­ ng ‘Tapang­ at Malasakit Alliance for the Philippines’ sa Bonifaci­o Global City sa Taguig kahapon, nilinaw­ ni Davao City Mayor Sara Duterte-Carpio na pantapat o panabla ito sa grupo ng oposisyon na ‘Tindig Pilipinas’ at hindi rin para sa kaniyang kandidatura sa mas mataas na posisyon.

Ipinaliwanag ng alkalde­ na layon ng alyansa­ na pagkaisahin ang mga Filipino at suportahan ang gobyerno dahil naging kapansin-pansin na aniya ang pag-aaway-away at pagkakahati-hati ng mga tao.

“Dapat ang kalaban natin ‘yung mga kriminal, mga terorista, ‘yung kahirapan, ‘yun ‘yung totoong kalaban natin as Filipinos hindi ‘yung kapwa natin na Filipino­. That’s why I took this initiative to call for an alliance, for individual groups to be a positive voice in their respective communities kasi even sila doon sa communities­, sila na rin ‘yung nag-aaway-away,” pahayag ni Mayor Sara.

Kasabay nito, nilinaw­ din ng presidentia­l daughter na walang katotohanan na kaya itinatag ang alyansa ay para paghandaan ang pagtakbo niya sa mas mataas na puwesto.

Wala umano siyang balak tumakb­o sa nationa­l elections at plano lamang niyang magin­g kongresista ng Davao sa 2019 elections.