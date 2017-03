ALVAREZ WALANG KREDIBILIDAD NA SUMAWSAW SA IMPEACH LENI

Pinapa-inhibit ni ­Liberal Party (LP) Congressman Teddy Brawner Baguilat si House Speaker Pantaleon ‘Bebot’ Alvarez sa impeachment proceedings sa Kamara laban kay Vice President Leni Robredo dahil sa pag-amin ng kongresista na marami siyang babae.

“With his admission of infidelity, Speaker should recluse himself from the impeachment debates kasi trust issue ito,” ani Baguilat ng ­Ifugao.

Si Alvarez ang pinakamainit sa mga miyembro ng supermajority sa Kamara sa pagpapa-impeach kay Robredo dahil sa paniniwala nito na isa ang Bise Presidente sa nasa likod ng pagpapa-impeach ni Magdalo party-list Rep. Gary Alejano kay Pangulong Rodrigo Duterte.

Hindi pa pormal na naihahain sa House of Representative Secretary General’s office ang impeachment case na inihanda nina Atty. Oliver Lozano at Melchor Chavez laban kay Robredo dahil ina­antay pa ang endorsement dito ni Alvarez.

“Sa gusto mag-impeach VP Leni, meron ba kayo kredibilidad na ­tirahin siya,” dagdag pa ni Baguilat.

Wala pa namang sagot si Alvarez sa hamong ito ni Baguilat.

Nauna rito, inamin ni Alvarez ang kanyang pagkapilyo sa mga babae na naging dahilan para magkaroon ito ng 8 anak sa iba’t ibang babae.

“Meron po, marami,” ani Alvarez nang matanong kung ilan ang mga anak nito dahil sa ngayon ay ­tanging si Atty. Paula Alvarez na assistant secretary ngayon ng Department of Finance (DOF) ang kila­lang anak nito.

“Ganito kasi ‘yun para hindi na kayo mahirapan. Noong first marriage ko, meron kaming dalawang anak. Sa second, apat. Tapos meron pa, dalawa,” ani Alvarez.

Gayunpaman, hindi na idinetalye ni Alvarez kung sinu-sino ang mga babaeng nagkaroon siya ng anak at hindi rin ito nagsalita kung mayroon itong anak sa kanyang kasalukuyang kasintahang si Jennifer Maliwanag Vicencio.

Sinabi rin ni Alvarez na matagal na silang hindi nagsasama ng kanyang asawang­ si Emilita Alvarez.