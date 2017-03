Alvarez: VAT collection alisin o isapribado

Dahil hindi naman nakokolekta ng tama ang ipinatong na 12% Value Added Tax sa mga bilihin at serbisyo, pabor si House Speaker Panta­leon Alvarez na tulu­yan na itong alisin o kung maaari ay isapribado ang pa­ngongolekta nito.

Ayon kay Alvarez dapat palitan ng ibang sistema ang VAT ‘yung makasisigurong makokolekta ng tama at hindi tulad umano ng kasalukuyang sistema na nasa 4.3% lamang ang collection rate ng gobyerno kada taon.

“Magandang palitan gaya ng sistema sa Singapore at Hongkong. ‘Yung sa sistema ngayon marami pong nasasayang dahil nagkakadayaan po tayo sa input VAT. Alam niyo ba, na ang VAT natin dapat 12 percent yung koleksyon no? Pero effective rate ng collection rate natin, so far, is only 4.3 percent,” paliwanag ni Alvarez.

Bagamat batas ang pagpapatupad ng VAT ay nagagawa pa rin umano ng mga negosyante na makipagkuntsaba sa BIR para dayain ang resibo at hindi makapagbayad ng tamang VAT.

“Maraming nagkakadayaan, binebenta ‘yung resibo, naging kalakaran na ‘yung pagbenta ng resibo. Tapos siyempre, kung kakuntsaba mo ‘yung BIR, ay lulusot ‘yung input VAT mo,” ani Alvarez.

Suhestiyon ng House Speaker na kung pinagmumulan lamang ng korapsyon ang VAT collection ay mainam na alisin na ito o kaya ay isapribado ang koleksyon nito.