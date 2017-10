Alvarez personal ang motibo kay Sereno

Tinawag na lutong-makaw ng isang ng isang transparency watchdog ang mangyayaring pagdinig ng Kongreso sa impeachment complaint laban kay Supreme Court (SC) Chief Justice Maria Lourdes Sereno.

Sa isang pahayag, sinabi ng Filipino Alliance for Transparency and Empowerment (FATE) na nag-aalala sila sa tunay na motibo ni House Speaker Pantaleon Alvarez sa pagsusulong ng pagpapatalsik kay Sereno.

“We have been mo­nitoring the development and an obviously seen hand is manipulating the outcome of the impeachment hearing,” ayon kay FATE spokesperson Jo Perez.

Aniya, halatang ginagapang at gagawing lutong-makaw ang gagawing pagdinig ng Kongreso sa impeachment complaint laban kay Sereno.

Dagdag ni Perez, posibleng kabilang si Alvarez sa mga makikinabang kapag nagtagumpay silang mapatalsik ang Punong Mahistrado.

Sa impeachment complaint na isinampa sa Mababang Kapulungan ng Kong­reso ni Atty. Lorenzo ‘Larry’ Gadon, inakusahan nito ang Punong Mahistrado ng pag­labag sa Konstitusyon, corruption, betrayal of public trust, at iba pang malalaking krimen na ayon sa House Committee on Justice ay ‘sufficient grounds’ para litisin ang Punong Mahistrado.

Nauna nang hinamon ni Alvarez si Sereno na magbitiw na lang kung hindi nito kayang harapin ang mga akusasyon laban sa kanya.

Dahil dito, kumbinsido ang FATE na perso­nal agenda ang nagtulak kay Alvarez upang isulong ang pagpapatalsik kay Sereno at hindi ang interes ng bayan.