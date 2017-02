Alvarez masisibak kung may basbas ni Digong

Kung walang basbas si Pangulong Rodrigo Duterte, hindi magtatagumpay ang sinumang magbabalak na ikudeta si House Speaker Pantaleon ‘Bebot’ Alvarez kapag tinotoo nito ang kanyang banta sa mga miyembro ng supermajority na hindi boboto sa death penalty.

Ito ang pahayag ni dating House Speaker Feliciano Belmonte Jr., na hindi naniniwala na makukudeta si Alvarez sa kabila ng kanyang polisiya na paparusahan ang mga miyembro ng supermajority na hindi tutulong sa pagpapatibay sa mga priority bills ng Duterte administration.

“Only instructions from above can affect the position,” ani Belmonte na anim na taong Speak.

Ginawa ni Belmonte ang pahayag kasunod ng babala ng oposisyon na posibleng makudeta si Alvarez kapag inalis nito ang mga deputy speakers at tinanggalan ng committee chairmanship ang mga miyembro ng supermajority na boboto kontra sa panukalang ibalik ang death penalty law.