ALVAREZ INABANDONA ANG ASAWA

Hindi totoong matagal nang hiwalay si House Speaker Pantaleon Alvarez at ang kanyang legal na asawa sa halip ina­bandona lamang umano ng opisyal ang kanyang maybahay pagkatapos ng unang State of the Nation Address (SONA) ni Pa­ngulong Rodrigo Duterte.

Batay sa ulat ng ABS-CBN, nagsalita na ang misis ni Alvarez na si Emelita Apostol Alvarez at sinabi nitong inabandona­ siya ng kanyang mister nang ito’y maipuwesto bilang House Speaker.

“Actually I was abandoned right after SONA when he became the Speaker. We’ve been together for almost 30 years and I’ve been there since the very start that was in [19]88. We’ve been through ups and downs, I’m there and people of Davao del Norte will testify that I was even the one who campaigned for him but anyway life should go on,” pahayag ni Emelita.

Matapos magsalita ang misis ni Alvarez, tinangka ng TONITE na hingan ng reaksyon ang House Speaker sa pamamagitan ng text message. Gayunpaman, walang naging tugon si Alvarez hanggang sa isinusulat ang balitang ito.

Sa nasabi pang ­report, inamin din ng misis ni Alvarez na alam niyang nambababae ang kanyang mister.

“Well, his other relationship I’ve been aware of that long, long time ago because as husband and wife, it’s but normal that the husband and wife would have an affair,” ­aniya pa. “There’s pain. I wouldn’t say there’s no pain because that’s being [a] hypocrite. But as I’ve told you, my faith is strong for a woman. Masakit, ‘yun na lang.”

Hindi rin umano pabor ang misis ni Alvarez sa panukalang isinusulong ng kanyang asawa na “dissolution of marriage” na dahil lamang sa “unhappiness”.

“Well, he is entitled to have his own feelings but what I would want to say, dapat sa mag-asawa magkasama kayo sa hirap at ginhawa. Ako andoon ako all the time sa hirap. ‘Yung happiness ewan ko na lang,” ayon pa sa report.

Magugunitang naging isyu ang pagkakaroon ng ibang karelasyon ni Alvarez makaraang magkaroon ng awayan ang umano’y girlfriend nito at ang girlfriend ni Davao del Norte Rep. Antonio Floirendo Jr. Sa gitna ng lumalim na hidwaan, ina­min ni Alvarez ang pagkakaroon ng ibang karelas­yon at sinabing matagal na silang hindi nag-uusap ng kanyang asawa.