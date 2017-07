Altas isinalba ni Coronel

Mga laro ngayon

(The Arena, San Juan City)

12:00 nn. – San Beda vs EAC

2:00 p.m. – JRU vs Letran

4:00 p.m. – Lyceum vs SSC

Sinandalan ng Perpetual Help ang limang puntos ni AJ Coronel sa krusyal upang itakas ang 63-60 panalo laban sa Mapua University kahapon 93rd NCAA basketball tournament sa Mapua Gym sa Intramuros, Manila.

Namuno sa opensa para sa Altas si GJ Ylagan matapos kumana ng 13 points habang nangalabaw si Prince Eze ng 11 puntos at 21 rebounds.

Subalit si Coronel ang umako sa opensa sa bandang huli matapos isalpak ang lima sa 10 puntos nito sa last two minutes at itarak ang unang panalo sa tatlong laro para sa Cardinals.

May tsansa sanang makahirit ng overtime game ang Mapua, subalit sumablay ang tira nina Andoy Estrella at Almel Orquina sa three-point dahilan para itakas ng Las Pinas-based school ang panalo.

“He (Coronel) hit the big shots in the end and we made key stops in the dying seconds and those things helped us get the win,” ani Perpetual Help assistant coach Jimwell Gican.

Hawak ang siyam na puntos papasok ng fourth, 49-40 nagkumahog ang Altas kaya naagaw ng Cardinals ang bandera, 58-57 wala ng tatlong minuto sa orasan.

Hindi naman nasira ang diskarte ni Coronel bumira ito ng layup at trey para mabawi ng Altas ang unahan tungo sa panalo.

Nasa ibabaw ang Altas, 19-16 sa pagtatapos ng first pero hinarurot sila ni Andoy Estrella para makuha ng Cardinals ang lamang, 19-23.

Si Leo gabo ang bumida sa opensa para sa Mapua matapos irehistro ang 12 pts. habang bumakas sina Estrella at Orquina ng 11 at 10 markers ayon sa pagkakasunod.

Mga iskor:

Perpetual Help 63 – Ylagan 13, Eze 11, Singontiko 10, Coronel 10, Pido 9, Lucente 8, Dagangon 2, Yuhico 0, Tamayo 0

Mapua 60 – Gabo 12, Estrella 11, Orquina 10, Victoria 9, Bunag 5, Aguirre 5, Raflores 4, Nieles 4

Quarterscores: 19-16, 32-27, 49-40, 63-60.