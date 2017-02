Alonte, Jamby paiimbestigahan sa suhulan

Tweet on Twitter

Gusto ni House Speaker Pantaleon Alvarez na imbestigahan ng Kamara ang ibinunyag ni Justice Secretary VItaliano Aguirre na pagkakasangkot ni Laguna Rep. Marlyn ‘Len’ Alonte-Naguiat at dating Senadora Jamby Madrigal sa sinasabing panunuhol sa isang Bilibid inmate para umatras sa testimonya nito laban kay Senadora Leila de Lima.

Ani Alvarez, seryo­song akusasyon ito laban sa incumbent solon kaya mainam na alamin ng Kamara ang puno’t dulo nito lalo at may pattern na umano ng panggugulo at destabilisasyon laban sa administrasyon.

Tinukoy ni Alvarez ang biglang pagbaglitad ni retired SPO3 Arturo Lascañas na noong una ay itinatanggi ang Davao Death Squad subalit makalipas ang ilang buwan ay iba na ang sinasabi.

“Makikita natin dito na may laro pa rin ang dating administrasyon. Unang-una, involved nga din daw sa allegations ‘yung si Congresswoman Len Alonte Naguiat, ito ay relative noong dating PAGCOR chairman.

So alamin natin iyan kasi malaki ang pera na naglalaro dito, talagang ginagastahan nila ito just to i-destabilize ‘yung gobyerno natin,” paliwanag ni Alvarez.