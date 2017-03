Aljur, swak sa usapang KAHOY

ISANG linggo nang free as eagle from his GMA 7 network contract si Aljur Abrenica.

Kapuso network did not renew his contract.

Ang nakakalokah, parang wah care ang mga tao in and out of showbusiness sa kaganapang ito sa karera ni Aljur.

Sino kayang network ang magga-gamble sa kanya? Definitely, hindi TV5. Ang dami na nilang pinag-resign.

Wala sila sa kapasidad to hire an actor who has lost his premium.

Ang Dos, bubuksan kaya nila ang bintana for him? Malalaman natin in the next few days kung meron bang offer or he will be treated like a Polo Ravales, isasama sa isang soap o kaya magiging bisi­ta sa afternoon drama, pag hindi nag-swell ang liking of the madlang pipol, pasok na siya sa Finality The WHO.

Sa Channel 4, may budget kaya sila para kay Aljur? ‘Di hamak na mas inexpensive siya kumpara kay Kris Aquino.

Bagay na bagay si Abrenica sa mga telea­ralan programs, sa mga agriculture shows at sa kahit anong programang ang pag-uusapan ay tungkol sa kahoy.