ALJUR, 3 BESES NAG-PROPOSE KAY KYLIE

TULOY ang Kylie ­Padilla-Aljur Abrenica ROMANTIC SAGA.

Parang araw-araw ay may bagong update sa showbiz love story na ito.

Kahapon sa exclusive interview ng PEP ay inamin na ng dalawa na totoong buntis si Kylie at engaged na sila.

Nagsimula si Aljur sa himutok nito na nabastusan siya sa ginawa ng VCM (management ni Kylie) na inunahan silang maglabas ng tungkol sa engagement.

Emote ng Kapuso hunk, ni wala man lang pasintabi o abiso sa kanya ang VCM tungkol sa nilabas nitong public ­announcement.

Ang tanong, kung hindi nilabas ‘yon ng VCM, lalabas kaya si Aljur para magsalita at aminin niya ang lahat gayong ang tagal niyang nanahimik?

Anyway, ang sabi ni Aljur ay nauna na ang proposal niya kay Kylie bago pa lumabas ‘yung mga tsismis na buntis ang Kapuso actress.

Ani Aljur, nang magbakasyon sila sa Japan nu’ng October last year ay nagkaroon na ng engagement (pero walang singsing, verbal lang, ganern?)

Sa may estatwa raw ni Ariel ng Little Mermaid sa Disney Sea nag-propose si Aljur, kaya may IG post si Kylie that time na ‘happiest tears.’

Sey ni Kylie sa nasa­bing interview, ­akala niya ay joke ‘yon, pero nag-’Yes!’ siya sa ­binata.

Pagbalik nila ng ­Pilipinas mula Japan ay nagsama na raw sila sa bahay ni Aljur.

So, confirmed ang balitang nagli-live in na ang dalawa.

Doon daw sa house ni Aljur naganap ang ikalawang proposal, na binigyan nito ng ­kulay berdeng ‘singsing’ si Kylie na ­ginawa lang ni Aljur.

Sa sumunod daw na proposal ay may totoong singsing na.

Sabi ni Kapuso hunk, binili niya ang diamond-studded engagement ring na binigay niya kay Kylie mula sa naipon niya, kahit matagal na siyang walang show sa GMA.

Kinumpirma ni Kylie na buntis siya at bago pa siya magpa-check up sa OB ng St. Luke’s ay alam na niyang preggy siya.

Ani Aljur, masaya sila dahil blessing ang baby na ‘yon.

Ayon sa kuwento ni Aljur ay November 2016 sila nagsimulang mag-live in.

Kung totoong 3 months na ang tiyan ni Kylie, bago pa sila magsama sa iisang bubong ay preggers na ang tisay na anak ni Robin Padilla.

Posibleng ‘made in Japan’ ang baby, pero ­puwede ring nakabuo na sila rito sa ­‘Pinas bago pa sila nagbakasyon abroad.

Ang sunod na ina­abangan ng fans ay kung kailan maga­ganap ang kasal at kung anong reaksyon ng ama ni Kylie na si Robin sa lahat ng ito.