Alipores sa Russian trip idinepensa ng Palasyo

Naghatag ng depensa ang Malacañang kaugnay sa kinukuwestiyong pag-angkas ng sangkaterbang gabinete at iba pang personalidad sa official visit­ sa Russia ni Pangulong Rodrigo kamakailan.

Nauna nang inihayag ni Senador Grace Poe na balak nitong isulong ang pag-ungkat ng Senado sa usapin.

Ayon kay Presidential Spokesman Ernesto­ Abella, iginagalang ng Palasyo ang prerogative ni Sen. Poe na maglunsad ng imbestigasyon. Pero­ iginiit ng tagapagsalita ng Palasyo na importante ang papel ng delegasyon na sumama sa Russian trip ni Pangulong Duterte.

Kabilang sa official delegation ni Pangulong Duterte sa Russian trip ay sina Senate President ­Aquilino Pimentel­ III, Executive Secretary Salvador Medialdea, Foreign Affairs Secretary Alan Cayetano, Finance Secretary Carlos Dominguez, Justice Secretary Vitaliano Aguirre II, Agriculture Secretary Emmanuel Piñol, Public Works Secretary Mark Villar, Defense Secretary Delfin Lorenzana, Health Secretary Paulyn Ubial­ gayundin sina Trade Secretary Ramon Lopez, Tourism Secretary Wanda Teo, Transportation Secretary Arthur Tugade, Science and Technology­ Secretary Fortunano dela Peña, Energy Secretary Alfonso Cusi, Socioeconomic Planning Secretary Ernesto Pernia, Communications Secretary Martin Anda­nar, National Security Adviser Hermogenes Esperon, Special Assistant to the President Christopher ‘Bong’ Go at Sen. Sherwin Gatchalian.

Umangkas din sa Russian trip ng Pangulo sina PNP chief Ronald ‘Bato’ dela Rosa, Armed Forces of the Philippines (AFP) chief of staff Gen. Eduardo Año at Presidential Communications Operations Office (PCOO) Assistant Secretary Mocha Uson.

Kasama rin ng Pa­ngulo ang kanyang common-law wife na si Ma­dam Cielito ‘Honeylet’ Avanceña, anak nilang si Kitty at maging si Presidential son Baste Duterte.

Bukod sa 300 mi­yembro ng business de­legation, naispatan din ng media na kasama sa biyahe sa Russia ni Pa­ngulong Duterte ang aktor na si Robin Padilla.