Alipin ng galit

Dear Kuya Rom,

Malaki ang galit ko sa aking mga magulang. Ako ay nag-iisang anak nila, pero dahil parehas silang may trabaho sa abroad, hindi ko naramdaman ang pagmamahal nila.

Sa graduation ko sa school, wala sila, nasa Japan, nagbabakasyon. Pag-uwi nila, nagpasundo sila sa akin sa airport. Matrapik, nag-text ako na maghintay sila. Pagdating ko ng airport, binatukan ako ni papa, sana daw inagahan ko. Pinagalitan ako ni mama. Maghanap daw ako ng trabaho, kasi hindi na sila babalik sa abroad, kaya wala na akong allowance mula sa kanila.

Sariling sikap na naghanap ako ng trabaho. Malungkot ang buhay ko, kaya nag-asawa agad ako. Hindi maganda ang pakikitungo nina papa at mama sa misis­ ko, kaya bumukod kaming mag-asawa. Maligaya kami sa aming relasyon at nagkaanak ng dalawa. Ayos na sana ang simpleng buhay namin, pero nagkasunog at naging abo lahat sa talyer na pinapasukan ko.

Nawalan ako ng trabaho. Lumapit ako sa mga ­magulang ko, nanghihiram ng pera. Ang sabi nila ­retired na raw sila, may mga credit card na binabayaran, kaya hindi ako matutulungan. Ang totoo, may pera ang ­parents ko, madalas silang nagbabakasyon sa ibang bansa. Pero wala silang ibinigay kahit man lang para sa mga apo nila.

Mula noon, mahabang panahong hindi na ako nagpapakita sa mga magulang ko. Humiram ako ng pera sa bangko at nagtayo ng sariling talyer. Isang araw, ­biglang dumating sa harap ko si papa, tulungan ko raw siya, dahil may cancer si mama. Binigyan ko siya ng pera, pero kulang sa kailangan nila. Sa galit niya, minura­ niya ako sa harap ng maraming tao sa loob ng bangko. Ganu’n siya sa akin, mula nang bata ako.

Sabi ng misis ko, huwag kong pansinin ang masamang ugali ng mga magulang ko, at dalawin ko si mama. Parehas na 70 ang edad nila, hindi raw maganda na may mamamatay na may sama ng loob ako sa kanila. Tama ba siya? — Arnie

Dear Arnie,

Ang batukan ka ng iyong papa ay isang uri ng child abuse. Ang pagalitan at murahin ka ng iyong sariling mga magulang ay maituturing na verbal abuse. Masama ang trato nila sa iyo, kasama ang misis mo. Wala silang pagmamahal sa iyo at sa mga apo nila. Hindi ka nila masisisi kung malayo ang loob mo sa kanila.

Gayunman, kahit na masama ang pakikitungo ng mga magulang mo sa iyo, mabuting matutunan mong patawarin at mahalin sila bilang paggalang sa kanila.

Kung sa kanilang pagpanaw, hindi mo naayos ang relas­yon mo sa kanila, ang puso mo na pinaghaharian ng sama ng loob ay magiging bilangguang puno ng hinanakit, ikaw ay magiging alipin ng galit, at hindi ka matatahimik.

Ang pagpapatawad at pag-ibig sa mga taong nagkasala sa iyo ay magbibigay sa iyo ng payapang puso at kalayaang mamuhay nang tahimik. Gawin mo ito, at mararanasan mo ang maayos at maunlad na buhay.

Isabuhay mo ang aral ng Biblia: “Igalang mo ang iyong ama at ina.” Ito ang unang utos na may kalakip na pangakong “Ikaw ay giginhawa at hahaba ang iyong buhay.” (Efeso 6:2-3). May God bless you!

Payong kapatid,

Kuya Rom