Alfred-Yasmine, sa EUROPE ang pre-nup pictorial

SA July 23 ng taong ito pa ang church wedding nina Cong. Alfred ­Vargas at asawang si Yasmine Espiritu, pero halos okay na ang lahat ng pagha­handa at ilang detalye na lang ang paplantsahin nila.

Gaganapin ang church wedding sa Manila Cathedral dahil iyun ang gusto ni Yasmine.

Parang simbahan sa Italy ang dating niyon kaya gusto niya ang Manila Cathedral.

Kahit halos 9 years na silang nagsasama bilang mag-asawa pagkatapos nilang magpakasal sa huwes, nangako si Alfred na magkakaroon pa rin sila ng church wedding na dream ni Yasmine.

“Sabi ko kay Yasmine nu’ng nag-civil wedding kami, ‘I’m gonna give you the wedding that you want. Give me time to save.’

“So, ayun. Kaya ipon muna, tapos eto na,” napapangiting pahayag ni Cong. Alfred sa shooting ng Cinemalaya entry niyang Ang Guro Kong Di Marunong Magbasa.

Parang bagong magdyowa lang sila ni Yasmine sa excitement nila para sa kanilang pagpapakasal sa simbahan.

“Alam mo kasi, ang church wedding is a church wedding. Walang katumbas ang pagpakasal sa simbahan. Kasi, saan ka pa ikasal pero hindi naman church, iba pa rin.

“So, ito ang napi-feel namin na excited kami.

“Magsu-shoot nga ka­mi ng pre-nup sa ­Europe.

“Planado na namin, nagpatahi na siya ng gown, magpi-fitting na lang,” dagdag na kuwento ni Alfred.

Naipaliwanag na rin nila sa dalawang anak nila itong church wedding at tuwang-tuwa ang mga bagets.

Sila ang Junior Bridesmaid sa wedding kaya tumutulong na rin sila sa pag-coordinate.

“Very excited sila. Naintindihan nila. Tumu­long nga sila sa preparations, eh,” ­natatawang kuwento ni ­Alfred.

Natutuwa rin si Alfred sa partisipasyon niya sa Encantadia dahil kaagad niyang naramdaman sa set na bahagi siya ng pamilya.

Pagkatapos ng ­Encantadia ay magbaba­ka­syon sina Alfred at ­Yasmine ­pa-Europe para isabay na rin doon ang kanilang pre-nup ­pictorial.