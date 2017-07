Alfred at Yasmine, hopia na magka-BABY BOY

PUNUNG-PUNO ng pagmamahalan sina Cong. Alfred Vargas at Yasmine Espiritu nang ikinasal sila sa Manila Cathedral kamakalawa nang hapon.

Naalala namin nu’ng nagpakasal silang dalawa sa Italy, ipinangako ni Alfred na magpapakasal sila sa simbahan.

Natuloy na ito kasama pa ang dalawang napakagandang anak nilang sina Alexandra at Aryana na flower girls sa naturang seremonya.

Pagkatapos ng kanilang church wedding, plano nilang magka-baby at susundan na nila si Aryana.

Pero walang pressure daw sa ngayon.

Ganu’n pa rin daw ang samahan nila, pero sana, this year ay mabuntis muli si Yasmine at baby boy na raw sana kung ipagkaloob ng Panginoon.

Pagdating sa reception sa Manila Peninsula, si Kuya Lhar Santiago ng 24 Oras ang unang nag-interview sa bagong kasal. Nabanggit niya sa akin na nakikita niya ang sobrang pagmamahalan ng dalawa.

Nabasa namin sa Instagram account ni Yasmine ang post niya pagkatapos ng wedding.

Mahaba ang mensaheng iyun na puno ng pagmamahal.

Bahagi ng post ni Mrs. Vargas, “Until now I’m crazy in love with you, and everyday when I wake up wrapped in your arms. I know it is where I belong.

“For you, I put down all my walls, gave up my pride and embraced the fear of being hurt.

“I have no doubt in me that what we have is true love, because even in the darkest moments, we have always found our way back to each other.”

Dagdag niyang paha­yag ngayong nagsumpaan na sila sa simbahan, “We will start our new life with the blessing of God. We will let go of the past mistakes and we will start making more wonderful memories to add to our already blessed life.”

As of presstime, wala pa kaming nabasang sagot ni Alfred, at wala rin siyang nai-post sa kanyang Instagram account.

Deretso na rin kasi si Alfred sa Kongreso para dumalo sa SONA ng ating Pangulong Rodrigo Duterte.

***

Sa reception ng kasal nina Alfred at Yasmine, namataan namin ang kilalang aktor na narinig naming nakipagbalikan sa dating karelasyon na kilalang aktres.

Matagal nang hiwalay si aktor sa kanyang asawa.

Ang latest na narinig namin, nagkabalikan sila ng dati niyang girlfriend na isang kilalang artist.

Hindi lang kami nagkaroon ng pagkakataong tanungin si aktor kung totoo ito dahil hindi siya nagtagal at umalis na agad.

May isang source din kaming nakausap kahapon, at ang latest na ibinalita sa amin, break na pala sila nitong aktres na nakabalikan.

Kaya hindi na lang namin siya tatanungin tungkol dito.