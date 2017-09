Alexander mas type ang bottomless, kesa topless!

GOOD news, mga K-drama fans! Matagal pa nating makakasama sa bansa si Alexander Lee. All smiles kasi niyang ipinamalita sa amin na isa na siyang ganap na Kapuso matapos pumirma ng kontrata under GMA Artist Center.

Bukod sa kanyang fans na sobra ang pagmamahal sa kanya, mas na-excite siya na mag-stay dito sa bansa knowing na parte siya ng number one TV network sa buong Pilipinas. Isa pang sinabi ng pinakabagong Kapuso heartthrob ay ang willingness niya na matutunan ang Tagalog language. Pagtutuunan nga raw niya ito ng pansin.

Samantala, sa nasabing contract signing din ay nabanggit ni Alexander na mas kapana-panabik daw ang mga tagpo sa My Korean Jagiya dahil after ng kasal nina Jun Ho at Gia (Heart Evangelista), oras naman daw para matutunan ng mga Pilipino ang Korean culture at ganun din naman ang mga Koreano sa ating kultura lalo pagdating sa usaping pamilya.

Balita pa namin, may pasabog daw si Alexander sa isa sa mga upcoming episodes ng kanilang serye. Ayon pa sa aming source, sinigurado raw niya na kakaiba ito sa mga ginagawa ng mga Pinoy leading men dito.

Naku, huh! Intriguing, Alexander! Pero, ito kaya ‘yung bottomless? Kasi, ayaw raw nito ng topless?