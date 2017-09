Alexander, ‘di maiwan ang Pilipinas

NAPAMAHAL na ngang tunay si Alexander Lee sa Pilipinas dahil sa natatanggap niyang suporta mula sa fans.

Marami ang may gusto sa aktor dahil napakalambing nito at madaling lapitan.

Lahat ng fans na nakakapagpa-picture sa kanya ay iisa ang sinasabi: humble at sweet ang Pinoy oppa!

Marami ang pumi­pigil sa kanyang umalis ng Pilipinas kaya napanatag ang loob nila nang sabihin niyang he’s here to stay! “As long as the audience wants me. So, if the show goes on well, I’m open to stay longer,” sabi pa ng My Korean Jagiya actor.

Thank you Alexander oppa! Saranghae!

Tampok sina Mike Tan, James Teng at Diva Montelaba sa kuwentong “Si Jenna Gansa at ang Gintong Itlog” na ilalahad ni Lola Goreng (Gloria Romero) ngayong Linggo sa Daig Kayo ng Lola Ko sa GMA 7.

Magpinsan ang mga ChiNoy na sina Godo at Fredo.

Godo is an out-of-school youth na nagtatrabaho sa ube halaya business ni Fredo.

Dahil sa mahiwagang gansa na nangingitlog ng ginto, matututunan ng magpinsan ang kaha­lagahan ng pagsisikap at pagtitiyaga.