Alex, nasa bingit ng THE WHO

MALAKING bagay ba na inamin ni Joseph ­Marco na one time in his life eh niligawan niya si Alex Gonzaga?

Naku, hindi na ­niya dapat binanggit ang naunsyami niyang panliligaw lalo na’t bordering na si Alex sa pagiging ­Finality The WHO!

Mukhang si Alex lang ang excited sa kanyang non-showbiz boyfriend at mukhang hindi na alam ng Star Magic Kingdom kung siya ilalagay at isasadlak.

Mas mainam na ­single at ready to mingle si Marco lalo na’t kapa­ngas-pangas ito.

Sa Wildflower kung saan kasali siya, marami rin kaya siyang eksenang hubad baro?

Kung sawa na ­siyang maghubad baro, ang members of the Rosas Pandan Community eh walang reklamo kung paghuhubo ang gusto ­niyang ipakita sa ­bago niyang early evening drama.

Magpakatotoo na tayo, hindi tayo ­umaasang magnificent at superlative in acting si Joseph.

So, hubad kung ­hubad, hubo kung ­hubo, whatever is the case, keribels nating mga ­diwata at sirena.