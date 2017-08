Alessandra, nalito sa KITA ng movie nila ni Empoy

TUMATAGINTING na tig-P1M daw ang bonus kina ­Alessandra de Rossi at Empoy Marquez dahil sa box-office success ng pelikula nilang Kita Kita.

Sa loob ng dalawang linggo, naka-210M na ang natu­rang pelikula.

As of yesterday naman naka-P141M na ang Finally Found Someone nina John Lloyd Cruz at Sarah Geronimo.

“Nung nabasa ko ‘yung figures, nalito rin ‘yung mata ko. May numbers bang ganu’n?” pakli ni Alessandra.

Napapag-usapan na masusundan ang Kita Kita ng bagong AlEmpoy project pero parang ayaw seryo­sohin ito ng dalawa.

Sabi lang ni Alex, “Gusto ko umiyak si ­Empoy, hagulgol, mag-walling ganun!”

“Ayaw mong superhero ako, ganu’n?” hirit ni Empoy.

“Siguro, kung may follow-up, mangarap ­silang magkatuluyan ­kami,” biro naman ni Alessandra.

Paulit-ulit na nagpapasalamat ang dalawang bida sa lahat na tumulong at nagkalat na maganda at dapat panoorin ang pelikula.

Saad ni Alessandra, “Nu’ng ginagawa pa lang namin ‘to, iniisip ko, ­kahit sino namang ­artista dito kung ganito kaganda ang kuwento mo, magkaroon ka ng magandang movie.

“Pero ­syempre, after mo ­mapanood, para talagang ­collaboration ng lahat. Hindi ­puwedeng hindi si ­Empoy.

“Puwede ngang iba ang ­leading lady, pero dapat si ­Empoy ang leading man.

“Sabi nila, hindi ganu’n ka-natural si Empoy kung hindi ako kabatuhan niya. Same as ako rin daw, hindi ganu’n ka-natural ang tawa ko kung hindi si Empoy ang kabatuhan ko.

“So, I think nag-blend lang talaga lahat ‘yung Chemistry.”

Ngayon lang daw na-­realize ni Piolo Pascual ­bilang producer na dapat pakinggan talaga ang gusto ng mga tao.

Ang word of mouth ­mula sa publiko ay ang mabisang promo para sa isang pelikula.