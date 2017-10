Alessandra muntik mamatay sa bangungot

BANGUNGOT ang tingin ni Alessandra de Rossi sa naranasan niya kamakailan habang tulog na tulog. Pakiramdam ni Alessandra, katapusan na niya nu’ng mga oras na ‘yon.

“Nanaginip ako na may nakita akong mataas na hagdanan. Hindi ko makita ‘yung pinakatuktok,” bungad na kuwento ni Alessandra, ang bida sa pelikulang 12, kasama si Ivan Padilla.

“Pero, pagpasok ko doon sa lobby na medyo luma na, na-realize ko hindi ko pala dala ang backpack ko.

Tapos tiningnan ko uli ang hagdanan sabi ko ang taas sobra, so paano ko aakyatin ito? Parang ikamamatay ko ‘yon.

“Then may nakita akong elevator na parang box lang na may glass na parang halos mukhang kabaong na.

Sabi ko ‘pag pumasok ako dito, parang ito na ang ikamamatay ko sure ako. Kasi parang ang sikip nga.

“Eh, ang taas nga ng hagdanan. Kesa mag-stairs ako, nag-elevator na nga ako, kahit parang ikamamatay ko na talaga. Eh, true enough nu’ng medyo malapit-lapit na, na-suffocate na ako. Hindi na ako makahinga.

“Sabi ko, ‘Ay ayokong mamatay na ganito, ang pangit’. Ready kabaong nga, pero ayoko ng ganito.

“Tapos, nakalabas ako. Nagising na ako. Bangungot daw ‘yon,” patuloy na tsika pa ni Alessandra.

So, anong ginawa mo?

“Nag-pray ako. Pero siyempre napaisip ako, kung meron ba akong pinagdadaanan lately para managinip ako ng ganu’n. O puyat ba ako? Pagod ba ako?

“O karma ko ba ito? May nagawa ba akong masama kahapon? May nasabi ba akong hindi maganda? Naisip ko lahat ‘yon.

“Nakakatakot, pero mabuti na lang, nakalabas ako sa kabaong,” sambit pa ni Alessandra.

Anyway, dumagsa nga ang mga millennial sa special screening ng movie nila ni Ivan Padilla.

At napabilib naman ang mga estudyante, dahil kakaiba nga ang pag-atake sa movie na ito.

Pero para sa mga beterano, medyo hawig nga ang 12 sa mga eksena nina Christopher de Leon at Vilma Santos na ‘Relasyon’ noon.

Siyanga pala, sa mga nagtatanong kung buhay pa ang tandem nina Alex at Empoy Marquez (ng Kita Kita), yes na yes ang sagot.

Dahil next year nga ay mapapanood sila sa teleserye ng ABS-CBN 2, ang To Love Somebody, kasama sina Piolo Pascual at Arci Muñoz.

Carla at Tom lambingan sa Boracay ngayong Halloween

SPOTTED sa Boracay ang magdyowang Carla Abellana at Tom Rodriguez ngayong Halloween.

Last Oct. 30 umalis ng Manila ang dalawa at kasama rin ang ibang mga kamag-anak nila.

Bongga nga ang Tom-Carla, dahil tahimik lang ang relasyon nila, pero ramdam mong tatagal talaga sila.

May mga lumabas na photos ang dalawa sa Instagram na kuha ng mga netizens, at yes, sweet ang dalawa, ang reaksiyon ng mga nakakita sa kanila.