Alerto sa ulan at baha

Pinaalalahanan ng Malacañang ang mga kababa­yan na mag-ingat at manatiling nakaalerto sa gitna ng malakas na pagbuhos ng ulan at mga pagbaha.

Pinayuhan ni Presidential Communications Operations Office (PCOO) Secretary Martin Andanar ang publiko na tumutok sa kinauukulang mga ahensya ng gobyerno at makipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan kung kinakailangan.

Maigi rin aniyang maging updated sa mga kaganapan sa pamamagitan ng panonood ng telebisyon at pakikinig sa radyo.

“Kailangan natin maging handa sa anumang posibleng bagyo na maaaring tumama sa atin. Tumutok sa Philippine Atmosphe­ric Geophysical and Astronomical Services Administration (PAGASA), National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC) himpilan ng telebisyon o radyo at local government unit (LGU),” ayon sa mensahe ni Andanar kahapon.

Dala ng matin­ding ulan na ibinuhos ng bagyong ‘Maring’ na nagdulot ng mga pagbaha sa iba’t ibang lugar ay nagdesisyon kahapon ang Malacañang na suspendihin ang pasok ng gobyerno sa National Capital Region (NCR) at mga karatig na lalawigan.

Maagap na pinadala (5:54 ng umaga kahapon) ni Presidential spokesperson Ernesto Abella ang naturang mensahe sa media.

“Upon the recommendation of the NDRRMC, the Office of the Executive Secretary has announced that work in go­vernment offices in Metro Manila, Region III and Calabarzon is hereby suspended,” ayon kay Abella.