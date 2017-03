Alegasyon vs Du30 huhubaran

Sa pagharap ni SPO3 Arthur Lascañas sa pagdinig ng senado bukas, naniniwala Senator Bam Aquino na tungkulin ng senado na imbestigahan ang mga alegasyon laban kay Pangulong Rodrigo Duterte.

Idinidiin ni Lascañas ang Pangulo na umano’y utak ng Davao Death Squad (DDS) na pumapatay umano sa mga kriminal.

Sa bigat umano ng alegasyon laban sa Pa­ngulo ay nararapat lamang na imbestigahan ito ng senado bilang independent body.

“These are heavy allegations against the pre­sident and it is our duty as an independent body to investigate,” ayon kay Senator Aquino.

Mahalaga umanong malaman ng taumbayan ang buong katotohanan ukol sa naturang mala­king usapin.

“The Senate should not shirk from pursuing the truth. Kailangan ma­laman ng taumbayan ang buong katotohanan sa isyung ito,” giit pa ng senador.

Kung matatandaan sa kanyang pagharap sa Senado noong nakaraang taon, itinanggi nito na mayroon DDS.

Ngunit binawi na ito ngayon ni Lascañas sa pagsasabing mayroon ngang DDS at ang Pangulo ang nag-utos ng ilang pagpatay.

Dahil dito, ayon sa senador, kailangan magpaliwanag rin si Lascañas kung bakit bumaligtad siya sa naunang testimonya.

“Gusto natin malaman kung ano ang kaniyang rason sa pagbabago ng kuwento at bakit siya umaamin sa mga nagawang krimen,” dagdag ng senador.