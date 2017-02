AlDub, todo ang pakilig sa teaser ng teleserye

HINDI na ­mapipigilan ang phenomenal love team nina Alden ­Richards at Maine Mendoza sa pagpapakilig sa kanilang mga tagahanga.

Pinasilip na kasi ng GMA Network ang isang teaser para sa kanilang upcoming teleserye na Destined To Be Yours.

Dito pa lang nga, walang humpay na ang kilig na hatid nito para sa televiewers.

***

Nakakaiyak na pamamaalam ang nangyari sa mundo ng Encantadia.

Natigok si Sang’gre Pirena (Glaiza De ­Castro) sa pagligtas sa kanyang anak na si ­Mira (Kate Valdez).

Maraming manonood ang nakaramdam ng pagkalungkot.

Ano na ang mangya­yari ngayong sina ­Danaya at Alena na lang ang natitira sa Lireo?

Ang hula ni Madam Laharni, “Babalik si Glaiza/Pirena! Hindi naman kasi siya buntis, ‘no?!”

***

After payanigin ang Tokyo at Metro Manila Film Festival noong nakaraang taon, nakatanggap muli ng parangal ang Eat Bulaga host na si Paolo Ballesteros.

Ibinahagi ni Paolo sa Instagram account ang Film Ambassador Award na tinanggap niya mula sa Film Development Council of the Philippines (FDCP) para sa kanyang natatanging pagganap sa pelikulang Die Beautiful.

Aniya, “Thank you FDCP for this recognition! Film Ambassador Award Congrats team #DieBeautiful @junrobleslana @percinotpercy @omardarling @ferdy_lapuz.”

***

Enjoy na enjoy si Lauren Young sa bawat taping ng upcoming drama series ng GMA na Legally Blind kung saan ­bida si Janine Gutierrez.

Ayon kay Lauren, “It’s really fun! Everyone gets along so well.” Challenging at mahirap ang karamihan ng scenes pero iba kasi ang bond na nabuo na nila.

Lahat sila ay nagtutulu­ngan at passionate magtrabaho.

“I guess that kind of support and ‘yung fact na we work so closely together makes each scene more real, more raw, and more genuine,” dagdag ni Lauren.