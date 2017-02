ALDUB, PUPUSUAN ANG PA-VALENTINE

PUPUSUAN ng AlDub Nation ang araw na ito!

May pa-Valentine Special sina Alden R­ichards & Maine Mendoza ngayong tanghali sa Eat Bulaga.

Matagal nang nagwakas ang Kalyeserye at hindi na rin araw-araw napapanood ang AlDub sa EB dahil sa taping ng kanilang Kapuso teleserye.

Kaya aabangan ng fans ng dalawa ang inihanda nilang PAKILIG ngayong araw na ito kasama ng Dabarkads.

Red-letter day din ngayong V-Day for Alden & Maine dahil mamayang gabi ang grand presscon ng GMA soap nila na Destined To Be Yours.

Excited ang AlDub Nation, na maging k­ami ay tinu-tweet ng mga gusto nilang itanong namin sa dalawa.

Tonight din ang launch sa 24 Oras ng full trailer ng DTBY na sa February 27 na ang simula sa GMA Telebabad kapalit ng magtatapos na Alyas Ro­bin Hood.

***

Ang mag-sweetheart na James Reid at Nadine Lustre ay sa Japan nag­la-loving-loving ngayong Araw ng mga Puso.

Doon nag-celebrate ang JaDine ng kanilang 1st anniversary bilang magsyota nu’ng Feb­ruary 11.

Nag-ramen at nag-sushi ang dalawa na pa-nay ang ikot doon.

Tweet ni Nadz, umorder si James ng ramen in straight Japanese k­aya na-impressed siya.

***

Japan din ang napi­ling puntahan ni Lovi Poe at ng hunky boyfie niyang si Chris Johnson.

Nag-28th birthday doon si Lovi nu’ng February 11.

May pa-bonfire under the stars nu’ng birthday niya sa resort hotel nila na malapit sa Mt Fuji.

Nag-roast pa ang Lovi­Chris ng marshmallows habang nagwa-watch ng movie.

Pa-birthday surprise ‘yon ng Fil-French BF ni Lovi, kaya nag-thank you siya kay Chris for bringing her there.

Parang LIVE-IN na ang dalawa dahil base sa nakikita naming posts ni Lovi sa Snapchat at IG Stories ay sa bahay niya nakatira si Chris.

***

Nasa Japan din si Jasmine Curtis Smith at ang non-showbiz boyfie nito na si Jeff Ortega.

Gaya ng JaDine ay nag-celebrate rin sina Jas at Jeff ng kanilang 1st anniversary as sweethearts.

Nag-skiing ang dalawa sa isang mountain resort doon at parang mga bata silang nagbatuhan ng snow balls sa gitna ng makapal na yelo.

Nag-dinner din ang magkasintahan sa Park Hyatt Tokyo na may pa-flowers at pa-cake si Jeff for his pretty GF.

Sweet message ni Jas sa IG, “Never ending surprises and never ending running after trains and planes with you.

“In the darkness, you are my light and I couldn’t be more thankful to have you in my life. I love you my #poffertjeff.”

***

Mabenta ang Japan ngayong season of love dahil doon din nagpunta ang mag-PANGGA na sina Mark Herras at Winwyn Marquez.

Paglapag pa lang sa airport ay ginaw na ginaw na ang magdyowa.

Nagtren lang ang WynMark papunta sa kanilang hotel.

Napapadalas na rin ang biyahe abroad ng Kapuso lovebirds na usung-uso ngayon sa celebrity couples.

***

Ang Kapuso loveteam na sina Inah de Belen at Jake Vargas ay magkapareha ulit sa Encantadia bilang mga bagong pasok na karakter na sina Luna at Gilas.

Ikinatuwa ng fans ng dalawa na hindi lang si Inah ang umentra sa Enca kundi pati si Jake.

Litaw ang tiyan ni Jake sa kanyang costume kaya dapat siyang mag-workout para magka-abs.

Naaliw kami sa IG Story ni Winwyn Marquez na gumaganap na ina ni Inah sa GMA telefantasya.

Alaskado si Inah dahil ang sabi ni Wyn, mas matanda sa kanya ang anak niya.

25-anyos na ang petite at mukhang teenager na si Inah samantalang si Wyn ay 24-anyos lang.

Ang nakakatawa pa, sabay pumasok sa showbiz ang dalawa nu’ng mga dalagita pa lang sila.

Ngayon ay magkasama ulit sila at mag-ina na ang role nila!

***

Ang hot pair of the universe na sina Pia Wurtzbach at Marlon Stockinger ay sa Brunei magse-celebrate ng V-Day.

As usual, bikini kung bikini si Pia sa resort hotel nila sa Bandar Seri Begawan.

Keri siyang sabayan ng racer boyfie niyang si Marlon, na walang keber mag-topless dahil delicious ang hunky body nito.

“My 2-week break is almost over! Still enjoying my time under the sun!” caption ng 2015 Miss U sa kanyang IG post na nakahiga siya sa may poolside nang naka-sexy bikini.