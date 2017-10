AlDub Nation nagbunyi sa ‘tukaan’ nina Alden-Maine

By DONDON SERMINO

SA hinaba-haba ng eksena, iyakan, dramahan, kiligan, tawanan, sa Love Is… nina Alden Richards at Maine Mendoza, na pinalabas nga mismo sa Eat Bulaga ng GMA 7, ang huling eksena ng dalawa, na kung saan ay naglapat na ang kanilang mga labi, ang siyang mas natandaan ng mga fans nila.

At sa pagbabalik sa studio ng Broadway Centrum, matapos nga ang telemovie ng dalawa, tila ikinasal ng mga tao sa studio, at mga co-hosts ng Eat Bulaga sina Alden at Maine.

May pautot pang ekesena na tinanong muna ang dalawa kung ano ang definition nila ng love.

Na sinagot naman ni Maine na… “Sa akin kasi parang eversince simple ko lang dini-define ang love, at hindi naman siya nagbago ngayon. Love is caring.”

Si Alden naman, nagsabi na marami siyang natutunan sa kuwento ng telemovie nila.

“Pero, love is walang iwanan. It applies to everything. Wala nang explanation,” sey pa ni Alden.

At siyempre, dahil parang ‘kasal’ ulit ‘yon nina Alden at Maine, ang mag-kiss sila ulit nang live sa national television, ang hiling ng Dabarkads, at mga tao sa loob ng studio.

At yes, hindi naman nagpatumpik-tumpik o tipong tumanggi, tumutol ang dalawa. Nu’ng mga minutong ‘yon, bigla ngang naglabasan ang lahat ng cellphone camera ng mga tao sa loob ng studio, at nakatutok nga sa dalawa.

At yes, nang maglapat ang kanilang mga labi, sabay-sabay na pagklik ng mga kamera ang naganap.

At yes pa rin, walang katapusang tilian, kiligan, sayawan ang naging reaksiyon ng mga fans nila.