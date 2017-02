ALDUB NATION AWAY-AWAY NA!

NAGKAKATAMPUHAN ang fans ng AlDub dahil sa pagdalaw kay Alden Richards na naka-confine sa ospital.

Sa presscon ng Destined To Be Yours nu’ng Valentine’s Day ay halatang may sakit na si Alden.

Pati raw si Maine ay masama rin ang pakiramdam. Nang pinuna namin si Alden na mukhang may sakit, sabi niya ay kaya pa naman.

Pagkatapos ng presscon ay itinuloy na ng ospital ang Kapuso actor dahil hindi na niya nakayanan.

Matagal na raw itong Tonsillitis ni Alden na buma­balik kapag sobrang pagod ito o ‘pag nagbabago ang klima.

Mas malala lang ito ngayon dahil na rin siguro sa overfatigue kaya nag-decide na silang ipa-confine si Alden sa ospital.

Hindi na nakapag-Eat Bulaga si Alden at me­ron pa dapat na shoot ng isang commercial with Sarah Geronimo, hindi na siya natuloy dahil hindi pa niya kaya.

Mag-isa na lang si Sarah na nag-shoot dahil kailangan talagang ituloy. Iniba na lang ang set-up doon.

Ngayong nasa ospital si Alden, ang daming fans ang gustong dumalaw sa kanya, pero STRICTLY NO VISITORS ALLOWED.

Kaya ayaw ipasabi kung saang ospital ito.

Pero may ilang fans na karamihan eh Aldenatics na sumugod pa rin sa ospital at in-allow pa silang mag-stay sa lobby.

Hindi pa sila natuwa roon, nag-IG story pa ang iba na ikina-react ng maraming miyembro ng AlDub Nation.

Sabi nila, dapat ay magpahinga si Alden, bakit pa sila pinapasok?

Nakakabuwisit!

Hindi sila nagpursigeng dumalaw dahil mas gusto nilang makapagpahinga nang husto ang aktor.

Nagkasagutan sa social media itong fans.

Sunud-sunod na nagkomento ang mga AlDub at ang daming nasabing hindi maganda.

Nakakahilong basahin ang posts nila.

Kaya lang, nag-post si Alden sa Facebook na ang dating, ipinagtanggol ang fans na pumunta ng ospital.

Mga Aldenatics ang karamihan sa kanila na kinontra nitong mga AlDub at Mainenatics.

Sabi ni Alden sa FB, “Sana po mag-ingat tayo sa mga sinasabi natin sa ibang tao lalo na po kung hindi natin alam ang tunay na istorya.

“‘Wag na po s­ana nating palakihin ang mga bagay na hindi naman na po dapat palakihin dahil lalo lang po ta­yong magkakagulo.

“And with GOD’s grace I’m recovering fast from my sickness (thank you for the prayers).

“And please please please STOP THE HATE.

“GOD bless everyone.

“P.S. Wala pong nakakapasok ng walang consent so kapag nakapasok meron pong consent.”

Ang daming miyembro ng AlDub Nation na na-bad trip sa shout na iyun ni Alden.

Ang dating sa kanila, mas pinaboran ni Alden ang Aldenatics kaya ang daming nagsasabing bibitaw na raw silang AlDub Nation.

May ilang nagbanggit na kaya hindi raw n­agka-gold ang huling album ni Alden dahil a­yaw na raw itong suportahan ng AlDub Nation at Mainenatics.

Kakayanin daw kaya ng Aldenatics?

Doon sa isyung pagdalaw ng fans sa hospital, ang pagkakaalam namin, mahigpit sa mga gustong dumalaw ng ospital na kung saan naka-confine si Alden.

Lalo na sa celebrities, hindi basta-basta papapasukin ang mga gustong dumalaw at kahit patambayin sa lobby.

Kaya nakakapagtaka, bakit sila nakapasok doon at ang iba ay tumambay pa sa lobby?

Totoo bang ang personal manager ni Alden na si Carlites ang nag-allow na makapasok ang fans na karamihan ay Aldenatics?

Bakit hindi na muna pinagpahinga si Alden at ginawa pang fans day ang pagka-confine n­iya sa ospital?

Sa halip na tuluy-tuloy ang pagpapahinga at pagpapagaling ni Alden, nakadagdag-stress sa kanya itong isyu sa fans.

Nakatengga ngayon ang trabaho ng aktor.

Puspusan pa naman ang promo ng Destined To Be Yours dahil sa February 27 na ito magsisimula sa GMA Primetime.

Naka-schedule pa silang mag-promote sa Penagbenga Festival sa Baguio, pero hindi pa masabi kung matutuloy si Alden.

Hangga’t hindi pa siya nakakalabas ng ospital, hindi pa madesisyunan kung kailan s­iya babalik sa trabaho.

Kahapon ay si Maine Mendoza na lang ang nag-promote sa Sunday Pinasaya at nag-trending na naman ito sa Twitter.