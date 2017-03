AlDub, magpapayanig sa UPSURGE concert

KAHIT nagte-trending gabi-gabi ang Destined To Be Yours nina Alden Richards at Maine Mendoza, meron pa ring nagba-bash sa kanila at nanlalait na hindi ito ganu’n kalakas.

Sa totoo lang, napatunayan pa rin nilang may lakas pa rin sila nang nalaman naming sold-out na ang tickets ng Upsurge concert ni Alden na gaganapin sa Kia Theater sa May 27.

May ilan kaming kaibigan sa Amerika na magbabakasyon dito sa summer at tuwang-tuwa sila dahil makakapanood daw sila ng concert ni Alden.

Nakiusap sila sa aming ipag-reserve na sila ng tickets, pero naubos na pala.

Ayon sa mga napagtanungan namin, nang in-announce na magkakaroon ng concert si Alden sa Kia, ang dami nang nagpa-reserve as in nagbigay na ng deposit.

Noong sinabing out na ang tickets, dalawang araw pa lang ay ubos na agad.

As of presstime, hindi pa raw nila alam sa Kia kung magdadagdag pa ng upuan dahil wala na silang maibebentang tickets.

Doon napatunayan ng AlDub Nation na buo pa rin ang suporta nila kina Alden at Maine na may special number sa naturang concert.