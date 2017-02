ALDUB, MAGALING MAGPA-CUTE

NAGPAPASALAMAT si Janice de Belen na masuwerte siyang nakakapagtrabaho sa dalawang higanteng network.

Binigyan ng mainit na-welcome si Janice sa kanyang pagbabalik Kapuso via Destined To Be Yours nina Alden Richards at Maine Mendoza.

Sabi ng actress/TV host, “I’m very thankful na may chance ako to work with both networks. Masaya ‘yung ganun.”

Masuwerte siyang sa serye pa ng sikat na AlDub siya napasama kaya nag-e-enjoy siya.

Aware siya sa kasikatan ng phenomenal loveteam na ito dahil nakikita niyang pinapanood sila ng mga kasamahan niya sa bahay.

“I find them cute, even sa set. Ang cute nilang magkasama,” obserbasyon ni Janice sa loveteam ng AlDub.

Hindi niya maipaliwanag kung anong merong magic ang dala­wa, pero nakakakilig silang tingnan.

“There’s something about both of them. Meron silang kakaibang chemistry. They’re cute together.

“Ang galing nga nilang magpa-cute. May kilig talaga sila,” dagdag na pahayag ni Janice.

Malayung-malayo sila sa mga napagdaanan niyang loveteams noon, dahil malaking bagay ang social media kaya sumikat sila nang husto.

Pahayag ng aktres, “Iniisip ko, paano kaya? I think ‘yung social media kasi, medyo malaking factor siya.

“Sabi ko nga, ang hirap ng buhay nila, kasi hindi ka puwedeng… alam mo ‘yung minsan, may katabi ka lang na iba, may iba na. Ang hirap.”

Kaya kampante si Ja­nice na maganda ang resulta at positibo ang feedback sa unang primetime drama series nina Alden at Maine na magsisimula sa February 27.