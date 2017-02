AlDub, LIVE ngayong 3:00 PM sa Facebook at Twitter

By Allan Diones

SATISFIED ang AlDub Nation sa pilot episode ng Destined To Be Yours nina Alden Richards at Maine Mendoza.

Masaya at sobrang natuwa ang AlDub fans sa tinutukan nilang worldwide premiere nu’ng Lunes dahil opening sequence pa lang ay kinilig na sila sa pagkikita nila Alden & Maine sa loob ng MRT.

Ang reaksyon ng fans, swak na swak sa mag-loveteam ang first teleserye nila, na sakto ang timpla ng drama, katatawanan at kiligan.

Pinuri nila ang pacing at kuwento nito, na hindi ‘yung kadalasang istorya ng mga soap opera na kabitan at puro tara­yan at sampalan.

Mga paslit pa lang s­ila ay nagkakilala na nang hindi sinasadya ang mga karakter nina Alden at Maine na sina Benjie Rosales at Sinag Obispo.

Kikay pero ang da­ming hugot ni Sinag a.k.a. DJ Sunshine ng bayan ng Pelangi. Very Menggay ang dating ng nakakatuwang si Sinag.

May eksenang nakata­pak ito ng jebs, k­aya merong tweet si Maine na, “Eboy o ebak?”

Eboy ang name ng ex-boyfriend ni Sinag na nang-iwan sa kanya, na ginampanan ni Mark Herras.

May drama moment din si Meng kaeksena ang gumaganap na tatay nito na si Gardo Versoza.

Si Alden ay guwapung-guwapo sa kanyang mga eksena. Na-happy ang fans na mu­ling mapanood si Tisoy na umaakting sa isang primetime soap.

Sa taping nila ng DTBY nanood si Maine ng premiere episode kasama ng kanyang co-stars.

Nakita namin sa kanyang Instagram Stories na nagtitilian sila roon sa set at ang saya-saya nila.

Kahapon ay nasa Eat Bulaga ang AlDub at nagkukulitan na naman ang dalawa sa barangay.

In fairness ay todo rin ang suporta ng EB at ng Dabarkads sa DTBY.

Mula sa naganap na Twitter party nu’ng Monday night ay uma bot sa 3.95M ang tweets sa hashtag na #DestinedToBeYoursWorldPremiere.

2.73M ang naitala ng tagline na ‘DTBY WorldPremiere.’

Ayon sa Twitter Philippines, mula February 26-28 ay umabot sa 4.6M ang lahat ng tweets rela­ted sa hashtag na #DestinedToBeYoursWorldPremiere.

Ratings-wise, ayon sa datos ng AGB Nielsen, naka-22.5% ratings ang DTBY sa NUTAM (Nationwide Urban Television Audience Measurement) laban sa katapat n­ito sa kabilang istasyon na naka-19.6%.

May Facebook & Twitter Live Q&A sina Alden & Maine ngayong 3:00 PM sa official FB page at Twitter account ng GMA Network.

Mapapanood ang Destined To Be Yours gabi-gabi sa GMA Telebabad pagkatapos ng Encantadia.

Para sa Team Bahay, Team Abroad at Team Replay na gustong kiligin muli sa pilot episode ng DTBY, puwede itong mapanood sa www.gmanetwork.com.