AlDub, iba ang kilig!

HINDI lang netizens ang nakiisa sa pagsuporta kina Alden Richards at Maine Mendoza sa GMA Primetime series nila na Destined To Be Yours.

Hindi pinalampas ng Eat Bulaga Dabarkads ang pagkakataon na suportahan ang pagsisi­mula nito.

Kabilang sa mil­yung-milyong tweets at Instagram posts ang mula kina Bae-by Baste, Pia Guanio, Ruby Rodriguez, Pauleen Luna at Ryza Mae Dizon.

Proud sila sa narating ng dalawa.

Talaga namang nakaka-proud ang creation na ito ng GMA Network dahil iba ang kilig na dala nito sa mga manonood. Magtagpo na kaya ang landas nina Sinag (Maine Mendoza) at Benjie (Alden Richards) ngayong pareho silang nasa building ng mga Rosales?

Syanga pala, ang saya-saya ng Q&A kina Alden & Maine na LIVE kahapon sa Facebook at Twitter.

Bongga ang mga pakilig nila at may surpresa pa sa huli ang binata sa dalaga.

Ang sweet!