Alden, namudmod ng biyaya

BIBILIB ka sa pagiging generous ni Pambansang Bae Alden Richards. Namahagi muli siya ng blessings.

Ibinigay niya sa GMA Kapuso Foundation ang proceeds ng sold-out Upsurge concert niya last May.

Ang kanyang donation ay makakatulong sa pagpapagawa ng tulay sa Brgy. Iraya, Buhi, Camarines Sur na nasira noong bagyong Nina.

Malaking tulong ito sa mga estudyante roon na kinakailangan pang tumawid sa ilog gamit ang lubid para lang makapasok sa kanilang eskwelahan.

Samantala, malapit na namang lumipad si Alden papuntang Amerika para dumalo sa celebration ng ‘Fiesta Ko sa Texas’ sa Bayou City Event Center sa Houston, Texas na magaganap sa August 13.

***

NAKAKAGIGIL!

Sobrang intense ang mga ganap sa Ika-6 Na Utos this week!

Hitad na hitad talaga si Georgia (Ryza Cenon)! Buti nga, sinampal siya ni Rome (Gabby Concepcion) at pinagsabihang kabit lang niya ito.

Pinagsisisihan ni Rome na nakilala niya si Georgia. Harsh! Pero deserve naman ito ni Georgia!

Nabuking nina Rome at Emma (Sunshine Dizon) ang ilan sa mga ‘gimik’ ng hitad!

Syempre, hindi pa ito ang katapusan ng kabuktutan at kasinungali­ngan ni Georgia! Reresbak siya!

Bilog ang bola. Bilog ang mundo. Matagal-tagal pa ang Ika-6 Na Utos kaya hindi pa happy ending sina Rome at Emma.

Reresbak si Georgia. Lintek lang ang walang ganti!

Abangan ang mga maiinit pang ganap sa Ika-6 Na Utos, Lunes hanggang Sabado nang hapon sa GMA 7.

***

BONGGACIOUS talaga ang mga tweets ni ETHEL BOOBA:

“Yung kinilig ka na may message sa FB Messenger si Crush, sunod pagcheck mo chinachallenge ka lang pala sa Everwing. Charot!”

“Gusto ko pa naman ang sugar free na kape kasi may libreng sugar. Baka di na sila mamigay kapag natuloy ang Sweetened Beverage Tax. Charot!”

“Sama talaga loob ko dyan sa Beverage Tax. Nangako kasi ako sa friend ko na sagot ko 3in1 coffee sa burol niya. Baka di ko na afford. Charot!”

***

PATOK!

Nakaka-enjoy ang tambalan nina Jennylyn Mercado at Gil Cuerva bilang Pinoy Steffi at Matteo sa My Love From The Star.

Aliw ‘yung pagpapapansin si Steffi kay Matteo while nasa poolside.

Hindi nakakainis ang arte ni Jen. Hindi OA. Good vibes ang dala nito sa televiewers.

***

Magsasanib-pwersa ang Kapuso hunks at comedians sa Celebrity Bluff bukas (Hulyo 22), pagkatapos ng Magpakailanman sa GMA.

Sino kaya sa teams nina Divine Aucena & Jak Roberto, Moi Bien & Rodjun Cruz, at Cai Cortez & Ivan Dorschner ang magwawagi na masagot ang mga katanungan ni Eugene Domingo?

Isa kaya sa teams na ito ang matulungan ng Master Bluffer na si Edu Manzano at comedians na sina Boobay at Isko “Brod Pete” Salvador para maiuwi ang half a million pesos?

***

This Sunday (July 23) na ang simula ng Road Trip ng GMA Public Affairs, bago mag-24 Oras sa GMA 7.

Ang pamilya nina Zoren Legaspi at Carmina Villaroel ang featured artists para sa pilot episode nito.

Sa posts ni Carmina sa social media at sa teaser ng programa, ang Batanes ang pinasyalan nila kasama ang kanilang kambal na sina Cassy at Mavy.

Paano ba mag-travel ang pamilya Legaspi? Katulad ba sila ng regular Pinoy family na minsan ay nagkakaroon ng mga di pagkakaintindihan on the road?