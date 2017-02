Alden & Maine, wagas ang pakilig sa Valentine’s Day

IPAPALABAS ng GMA Network ang full ­trailer ng teleseryeng Destined To Be Yours sa Valentine’s Day (February 14) sa 24 Oras.

Masayang paha­yag ni Alden ­Richards, “What a way to start the love month nga, first soap namin ni Maine (Mendoza), maraming aabangan.

“Isa po ‘tong napa­ka­gandang treat sa mga manunuod at siyempre sa AlDub ­Nation na una palang kaming magkita ni Maine, soap na agad ang hinihingi, so eto na po ‘yun.”

Bagama’t may kaba, excited na rin si Maine.

Ani Maine, “Nae-­excite po siyempre and kinakabahan din kasi may expectations ‘yung fans and medyo nakaka-pressure lang din bilang first ko ‘to.

“Sana, maibigay ko sa kanila ano man ­gusto nila. Sana, ­makita nila ang pinaghirapan namin.”

Naglabas na ng teasers ang GMA Network na kinakiligan ng fans.

Sa latest ­teaser (20-second video), magkahiwalay na nagla­lakad si Alden at Maine sa isang kuwartong puno ng paintings hanggang sa makita nila ang isa’t isa.

***

Handog ng GMA ­simula Pebrero 14 ang teen drama series na Wolfblood.

Sa istorya, si ­Maddy Smith ay isang shape shifter.

Para sa kaligtasan ng kanyang pamilya ay inilihim niya ang totoong pagkatao bilang Wolfblood.

Magbabago ang ­takbo ng buhay ni ­Maddy sa oras na makilala ­niya si Rhydian Morris, isang kapwa Wolfblood na ­inabandona ng kanyang pamilya.

Subaybayan ang Wolfblood Lunes hanggang Biyernes, bago ang The Big One sa GMA.

***

Tuloy kaya ang pagbakas ng Star Cinema sa pelikula ni Piolo Pascual na Northern Lights with his Spring Films co-produced with Regal Films?

Leading lady niya ­rito si Yen Santos, at ­idinirehe ito ni Dondon Santos.

Aprub kaya ito sa standards ng Star ­Cinema?

O mababalitaan na lang natin na may ­additional shooting days pa?

Ibang klase ang pinagdadaanan ng producers masiguro lang na magkonek ang pelikula sa panlasa ng moviegoers na napakahirap ma-please sa mga panahon ngayon.

Ito ba ang dahilan kaya na-move ang playdate ng pelikulang ito instead of ­making it a Valentine movie?

***

Usap-usapan sa ahensiya ang ­tungkol sa isang loveteam na nasa commercial na kinunan kamakailan.

Maganda at maayos ang shoot at sweet na tinuturuan ng lalaki ang babae sa pagbigkas ng dialogue.

Pero nang marinig ng taga-ahensiya ang boses at pagsasalita, dinesisyunan na lang nila na gumamit ng voice over.

Mas maayos at epektibo ‘yung ganun.

Ganu’n?!

Hindi ito ang first time na mangyari ‘yun! Bakit kaya? Hmmmmmm…