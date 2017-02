ALDEN, MAHINA ANG TONSILS

HAVEY: Sa misa sa bahay ng mga Agoncillo, concerned ang mga kamag-anak nina Juday at Ryan kay Alden Richards na kasama ni Ryan sa trabaho.

Sa katunayan, malapit sina Yohan at Lucho kay Alden. Bukod sa nakakasabay ng tatay nila sa pagwo-work out si Alden ay kasama rin ito sa ilan nilang family breakfasts.

Kaya magka-text ang magkuya as Ryan and his family expressed concern kay Alden lalo pa noong mapabalitang isinugod ito sa hospital, bagay na ikina-absent niya sa Sunday PinaSaya.

Sabi ni Ryan, maliban sa overfatigue, nabanggit na mahina ang tonsils ni Alden at ito ang iniingatan at inaalagaan nang husto.

Maliban sa Eat Bulaga at Sunday PinaSaya, magsismula na sa isang linggo ang bagong teleserye ng AlDub na Destined To Be Yours.

May nakatakda pa silang pelikulang gagawin ngayong taon.

Nag-tweet kahapon si Alden, “By GOD’s grace I am healed. Thank you Lord and thank you for the prayers po.”

Lumabas na si Alden kahapon sa Asian Hospital.

Pagmimitingan pa kung kailan siya babalik ng trabaho.

Hindi pa sigurado kung makakapunta siya sa Penagbenga festival sa Linggo (Pebrero 26) sa Baguio City.