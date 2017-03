Tweet on Twitter

LEVEL UP ang ­ginagawa ni Alden Richards sa araw-araw na nakikita ­siya ng fans.

Maraming netizens ang napabilib niya sa kanyang bagong TV commercial kung saan parang action star ito.

Versatile!

Meron ding ­kayang action scenes si ­Alden sa Destined To Be Yours?

Mukhang ­titindi na kasi ang ­pagseselos ni Badong (Juancho ­Trivino) kay Benjie (Alden Richards) dahil mukhang bumibigay na si Sinag (Maine Mendoza) sa kanya.

Ano na ang mangyari sa destiny nila?