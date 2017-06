Alden, EPIC FAIL sa Millennial Ball

WORST DRESSED si Alden Richards sa MEGA Millennial Ball nu’ng ­Independence Day sa City of Dreams Manila.

Katakut-takot na panlalait ang inabot ng outfit ni Alden sa nasabing yearly fashion event ng MEGA magazine.

Kanya-kanyang take ang Pinoy designers sa Modern Filipino theme ng event na sine-celebrate ang Pinoy Pride at #TheNewPH.

Ang sabi ng stylist ni Alden na The Style­List Inc., ang suot nito ay modern take ni Joey Samson sa classic men’s shirt.

‘Less is more’ daw ito, pero parang nasobrahan sa LESS dahil hindi na bumagay sa okasyon ang pinasuot sa Pambansang Bae.

BADUY ang comments dito ng netizens at pinansin nila na may tastas pa ito sa dulo kaya lalong nagmukhang tsipangga ang damit.

May nagsabing mukhang pari, mukhang teacher, mukhang bellboy, mukhang driver, mukhang dadalo sa binyagan, mukhang tatay at nagmukhang tumanda si Alden.

“SO WRONG in so many levels’ para sa marami ang shirt na ‘yon ni Alden.

Inappropriate daw ito for a formal event like the MEGA ball.

Natawa kami sa hirit nu’ng isang commenter na busy kasi sa picture taking ang styling team ni Alden kaya pinahiram muna ito ng damit ng isa sa mga Rogelio ni Lola Nidora.

ARAY KOH!!

Madalas na napapansin at napupuri ang mga sinusuot ni Alden lalo na sa mga pormal na okasyon dahil lagi siyang well-dressed, pero this time ay maliwanag na EPIC FAIL ang kanyang styling team.

As in FASHION VICTIM ang Kapuso heartthrob nu’ng gabing ‘yon at hindi siya naisalba ng kanyang kaguwapuhan.

Sigaw tuloy ng fans, dapat ay TIGBAKIN ni Alden ang kanyang ­stylists dahil sa kasumpa-­sumpang pinasuot sa ­kanya.

Maging kami ay nagulat nang makita namin ang pic ni Alden. Akala namin ay sa ibang event niya suot ‘yon, ‘yun pala ay sa Millennial Ball kung saan nagbobonggahan ang mga outfit ng dumalong celebrities.

Kung kami ang may suot nu’n ay mahihiya kaming tumabi sa ibang stars dahil hindi nakakaartista ang damit ­namin.

Nang makita namin ang pics ni James Reid at iba pang male celebs na very dapper sa kanilang mga suit at barong ay naawa kami kay Alden.

***

As usual ay kabogera si Anne Curtis sa kanyang white Mark Bumgarner gown.

Wagi si Anne ng Most Influential Celebrity award that night.

Gandara’t seksi-seksihan din si Nadine Lustre sa kanyang stylish outfit at may natanggap ding award si Nadz.

Isa sa best dressed couples ang JaDine nu’ng gabing ‘yon.

As expected ay eksenadora ang statement gown ni Vice Ganda. ­Super haba ng kapa nito na may nakasulat na #PrayForMarawi.