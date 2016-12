Alden, ‘di nagpatumpik-tumpik sa MYSTERY GIRLFRIEND

MABILIS na ­itinanggi ni Alden Richards ‘yung lumabas na isyu kahapon sa isang broadsheet na meron siyang ‘Mystery Girlfriend.’

Sa kolum ni Tito Ricky Lo sa ­Philippine Star ay isinulat nito na madalas makita ang sasakyan ni Alden na ­Savana GMC sa isang posh subdivision sa Makati dahil may dina­dalaw ito roon.

Ang sinasabing Mystery Girlfriend (o MG) ni Alden ay isa raw pretty non-showbiz girl na na-meet ng Kapuso actor sa isang event ng Coke kung saan dating nagwu-work ang nasabing ­babae.

Mula raw ito sa isang mayamang pa­milya sa Pampanga at ngayon ay konektado na sa ibang kompanya.

May sundot pang tanong si Tito Ricky kung totoong nag-early media noche (o noche buena) si Alden kasama ng pamilya ng girl nu’ng nakaraang Pasko.

Kahapon nang tang­hali ay tinanong namin si Alden tungkol dito at mabilis niya kaming ­sinagot via text.

Diretso niyang tinang­gi ang ‘Mystery Girlfriend.’

“Ha! Ha! Ha! Ha! Wala po, Tito. Hindi po totoo ‘yon,” sagot sa amin ng Pambansang Bae.

Itinanggi rin ng ka-loveteam ni Maine Mendoza na madalas siyang may dinadalaw sa Makati kaya nakikita roon ang sasakyan niya.

Natawa lang din ­siya sa chikang nag-noche buena siya with the girl’s family.

“Ha! Ha! Ha! Ha! Never po akong nag-Manila since December 21. Dec. 24 lang po ako lumuwas ng morning para pumuntang Concha’s para i-meet ‘yung nanalo sa Juan for All, tapos umuwi na rin po ako agad nu’n,” sagot pa sa amin ni Tisoy.

Sa sumunod naming tanong kung meron siyang kaibigang babae na dating nagwu-work sa Coke, ang sagot sa amin ni Alden ay, ­“Wala rin po.”

‘Yung tsikang madalas makita ang GMC ­vehicle niya sa isang posh subdivision sa Makati, ang sagot ng ­binata ay, “Hindi po. Never pong nakatuntong ‘yung GMC ko sa Makati.”

To address the issue ay may tweet kahapon si Alden na, “Just want to clarify the circulating issue… then again, ‘not true’. Happy New Year, eblibady!!!”

Sa kanyang Facebook fanpage ay nag-post si Alden ng, “Guten ­Morgen, guys! I woke up & read an article about me & a ‘mystery’ girl? I just wanna make it clear that I don’t have a mystery girlfriend.

“The only time I went to a posh village in Makati was when I visited Dra. Vicki Belo & Scarlet Snow, with some staff from Artist Center… so dili man po totoo ‘yung balita.

“P.S. When we ­visited Dra. Belo, wala pa po akong GMC nu’n.”

Paglilinaw pa ni ­Alden sa amin, nu’ng ­December 17 lang dumating ang kanyang bagong Savana GMC.

At sa pagkaka­tanda niya ay mga second week of December ­siya ­dumalaw sa Forbes Park mansion ni Dra. Belo sa Makati.

Siyempre pa ay NABULABOG agad ang AlDub Nation sa balitang kumalat. Naaligaga sila kung totoong may ibang girl si Alden bukod kay Maine.

At least, mabilis na nalinaw ni Tisoy ang isyu.

So, para sa fans nila ni Meng… kalma lang, okey?!