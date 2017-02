Alden at Benjamin, NAGBABATIAN

NAPANOOD namin last Sunday na nag-guest si Benjamin Alves sa ­Sunday PINASaya kaya naalala namin ‘yung tanong namin last time kay Julie Anne San Jose kung nagbabatian ba si Ben at ang na-link sa kanya dati na si ­Alden Richards.

Ang unang sagot sa amin ni ­Julie Anne ay si Benjamin na lang ang ­tanungin namin.

Tapos ay dinugtungan niya na okey sila ni Alden at wala silang problema.

“Wala pong issue at basta ­masaya po dapat lahat. Kasi, 2017 na po,” natatawang pakli ni Julie Anne, na masaya na ngayon sa piling ni Ben.

Nu’ng si Ben ang usisain ­namin kung nagbabatian ba ­sila ni Alden ‘pag nagkikita ­sila sa SPS, mabilis ang sagot sa amin ni Ben na oo, at ­kahit sa rehearsals pa lang ay nagtsitsikahan na sila.

“Alden is a very good friend. Wala naman kaila­ngang maging isyu.

“Hindi naman po ­kami nag-date ni Alden, eh! Nag-date ba kami ­dati? Hindi naman, ah? He! He! He!

“Nagsimula po ako sa Party Pilipinas before, nandu’n na siya.

“I’m just very happy where he is now. Very ­deserving.

“It’s only a matter of time and where and how it’s gonna happen kung nasaan man siya ­ngayon. Kasi, he’s a very nice person.

“Wala pong problema sa amin. Ako po, ­hindi ako nagdu-dwell sa mga past.

“I don’t ask whoever I’m talking to, who she used to date para alam ko kung paano ko sila titingnan or whatever.

“I’m not a part of that. I’m only a part of now and going forward. You gotta keep moving,” ang very positive na sagot ng Kapuso actor.

Basta ang ­importante ngayon kay Ben ay ­masaya sila ni Julie Anne at patuloy pa raw nilang kinikilala ang isa’t isa.

Happy si Ben na it just feels natural when he’s with her.

Favorite niya pala ang lips at shoulders ni Julie. Ito raw ang lagi niyang tinitingnan ‘pag magkaeksena silang dalawa sa afternoon soap nila na ­Pinulot Ka Lang sa Lupa.