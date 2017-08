Alden at Alexander, pwedeng magkapatid

Tweet on Twitter

AGREE ang karamihan ng fans at followers ­nina Alexander Lee at Alden Richards na magkahawig sila at magkaugali.

Marami ang pumuri na pareho silang humble at approachable. ­Naganap ang pagkikita ng dalawang Kapuso actors nang bumisita ang cast ng My Korean Ja­giya sa Sunday PinaSaya noong Linggo.

Sa Instagram post ni Alexander, nagbiro siya na baka maaari nilang gawin ang seryeng The Half Sisters na pinagbidahan nina Barbie Forteza at Thea Tolentino.

Ang witty rin ni A­lexander nang sabihin niyang siya ang gaganap sa role ni Thea para mailabas niya ang ‘inner evil’ niya.